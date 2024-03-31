北市衛生局溯源寶林醬料 陳彥元：接觸風險食材可能性極低

北市衛生局長陳彥元針對寶林茶室食物中毒案進度更新舉行記者會說明，北市已將可能風險食材阻絕，店家關閉、上下游也都未供貨，醬料部分也持續溯源，要接觸到風險食材可能性極低，不認為需要全面禁止粿條。（記者廖振輝攝）

2024/03/31 16:54

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室信義A13」疑似食物中毒案延燒，已造成2人死亡。台北市衛生局也針對寶林茶室使用的醬料等食材溯源，但只有1家業者、1件產品是台北市轄內業者，且醬料由國外進口，衛生局已請中央協助邊境控管。衛生局長陳彥元說，北市已將可能風險食材阻絕，店家關閉、上下游也都未供貨，醬料部分也持續溯源，要接觸到風險食材可能性極低，不認為需要全面禁止粿條。

台北市長蔣萬安今下午與衛生局、法務局等局處人員在台北市政府對寶林案進度更新召開記者會。衛生局長陳彥元說，相關醬料來自8家業者共10件產品，涉及外縣市業者請外縣市協助辦理，只有1家業者、1件產品是台北市轄內業者，但業者自己由過外進口，會請中央在邊境控管協助，衛生局也會追查業者在北市的下游廠商，並依據食品安全作業標準，查核儲存、運輸、供貨、使用等方面。

對於媒體關心能否公布衛生局正在溯源的業者資訊與品項，陳彥元表示，基於現在還未完整調查，且中央已公告醬料製品無驗出毒素，暫時沒有風險，因此先不公告業者名稱。但陳強調，業者上下游、食品操作流程，衛生局都會以最嚴格標準審視，並項業者報告。

現在部分縣市已禁止粿條進入校園，但陳彥元說，北市府根據最客觀科學證據判斷，目前已將可能風險食材阻絕，店家關閉、上下游也都未供貨，醬料部分也持續溯源。此外，衛福部採驗粿條、醬料都未驗出毒素，陳說，市面上要接觸到與此事件毒素相關食材的風險極低，不認為此時此刻要將台北是粿條全面禁止，因為市面可能已無風險粿條，但若有其他地方發現疑似案件，衛生局會以最嚴謹、迅速方式處理。

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