柯建銘指毀憲亂政 傅崐萁：只會惡意政治攻防 民進黨沒人才了？

立法院國民黨團總召傅崐萁。（圖由傅崐萁國會辦公室提供）

2024/03/31 15:41

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院司法及法制委員會明日將排審攸關「國會改革」的20個相關草案，民進黨團總召柯建銘今日指出，國民黨團總召傅崐萁毫無法治憲法觀念，強行押著整個黨往前衝去撞牆，共同當毀憲亂政的兵馬俑。對此，傅崐萁下午表示，柯建銘只會惡意政治攻防，民進黨沒人才了嗎？

傅崐萁感嘆，民進黨對人民需求視若無睹，對蔡政府競選政見失信毀諾，難怪支持會崩跌到只剩基本盤。尤其柯建銘把國道六號、環島高鐵、花東快等基礎建設帶入惡意政治攻防，未盡民代監督興利之責，是國家之恥更是國會之恥。

傅崐萁表示，民進黨從2020年800多萬票，到2024年只剩500多萬票，跳崖似的崩跌，6成人民反感厭惡民進黨，都是柯建銘造成的，要不是他橫行霸道，押著全體民進黨立委做出強行進口萊豬、疫苗無法進口且採購案還封存30年等倒行逆施的決議，無視民進黨立委林淑芬等人體恤基層百姓，不願屈服竟遭黨紀處分，民進黨總統當選人賴清德也不會落得只有4成基本盤支持。

傅崐萁說，國民黨早在1月中旬就針對國會改革提出具體方案，獲得國人高度共識與支持，民進黨直到3月底才匆匆提黨版，期間還不斷運用話術及網軍側翼攻擊在野黨，誣指終結國會亂象是違憲，不讓陽光照進立法院。

傅崐萁強調，國會改革五法是2016年民進黨自己提出的競選承諾，8年過去一事無成，這個麻木不仁的政府不僅是忘記初衷的巨嬰，更是腐敗的怪獸。

傅崐萁還說，民進黨反對環島高鐵、國道六號及花東快等基礎建設的心態，更是令人匪夷所思。交通平權安全無價，「全台三小時，一日生活圈」是2300萬人引頸期盼的夢想，也是喜愛台灣旅遊的全世界朋友所需要的交通觀光設施，就像當年若沒有十大建設、哪來今日台灣經濟繁榮。

傅崐萁遺憾表示，柯建銘惡意地把民進黨帶入政治攻防，視人民生命財產於無物，醜化污衊基礎建設，以為上述交通建設只限單一縣市人民使用。台灣是已開發國家，基本的環島一日生活圈基礎建設都沒有，這是國家之恥更是國會之恥。

「柯建銘絲毫未能體恤民情，這樣的人擔任執政黨總召，民進黨沒有人才了嗎？找不到有符合民意的可用之人嗎? 」傅崐萁表示，民進黨與民意完全脫節，終究會走入歷史灰燼。他呼籲柯建銘回頭是岸，以民為先以蒼生為念，多想想最後4年任期能為台灣人民做些什麼，不要再浪費時間在無謂的口舌之爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法