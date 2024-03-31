擴大倡議國土永續淨零願景 林右昌：將推國土永續淨零委員會

內政部長林右昌日前率國土管理署與建築研究所同仁拜訪逢甲大學團隊。（內政部提供）

2024/03/31 09:46

〔記者李文馨／台北報導〕為實踐國家淨零政策和第28屆聯合國氣候變化大會揭露的全球新主張，內政部長林右昌日前與逢甲大學與成功大學團隊進行座談，並與兩校達成共識，將擴大倡議、共同推動國土永續淨零願景；林右昌也承諾，未來短期內，將整合產官學資源，推動「國土永續淨零委員會」，開啟國土計畫與治理的新典範。

林右昌說明，國土淨零永續是當下國家轉型的重要工作，也是下階段國家競爭力的基石，需要相關技術、人才、產業及資源，涉及跨部會、跨領域及跨尺度的專業整合。過去台灣在國土計畫以及淨零建築累積的人才、研究和討論的深度及廣度都不夠，地方政府基層缺乏人力、專業部門人才也不足，導致在實際推行時被誤解或是執行力不足。

對此，逢甲大學提出台灣在淨零國土制度的轉型，將面臨循環經濟、土地使用管制、城鄉共軛、淨零營建、韌性國土及社會共好等六大關鍵挑戰，建議推動「探索2050台灣淨零城鄉」實驗行動，藉由實踐讓各界理解國土計畫的重要性，並以實驗引導創新，加速台灣在淨零國土議題上的步伐。

成功大學校長沈孟儒也指出，在國土計畫，永續願景、淨零轉型等目標下，將持續精進相關人才培育課程、產學合作、國際接軌及研究量能，並以教育共融模式與創新場域規劃方向來推動。另也透過「從防減災到氣候變遷調適」簡報，盼內政部重視在氣候變遷的環境下，透過積極作為來降低災害風險、提高防災韌性。

林右昌表示，內政部將召集「永續淨零國土推動委員會」，整合部內相關資源，並串聯全國相關空間與建築大專系所，以5大行動及6大知識體系倡議淨零國土理念；並由各學校分工，進行不同面向的實踐行動與計畫，培育相關關鍵技術人才，尤其是要加速補充與訓練鄉鎮地區第一線人才，以解決理念與實務上的嚴重落差。中長期部份，內政部將推動建築研究所組織改造，朝轉型成立永續淨零國土學院的方向努力。

為實踐國家淨零政策和第28屆聯合國氣候變化大會揭露的全球新主張，內政部長林右昌日前率國土管理署與建築研究所同仁拜訪成功大學團隊。（內政部提供）

為實踐國家淨零政策和第28屆聯合國氣候變化大會揭露的全球新主張，內政部長林右昌日前與逢甲大學與成功大學團隊進行座談。（內政部提供）

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