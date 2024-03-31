擴大倡議國土永續淨零願景 林右昌：將推國土永續淨零委員會
〔記者李文馨／台北報導〕為實踐國家淨零政策和第28屆聯合國氣候變化大會揭露的全球新主張，內政部長林右昌日前與逢甲大學與成功大學團隊進行座談，並與兩校達成共識，將擴大倡議、共同推動國土永續淨零願景；林右昌也承諾，未來短期內，將整合產官學資源，推動「國土永續淨零委員會」，開啟國土計畫與治理的新典範。
林右昌說明，國土淨零永續是當下國家轉型的重要工作，也是下階段國家競爭力的基石，需要相關技術、人才、產業及資源，涉及跨部會、跨領域及跨尺度的專業整合。過去台灣在國土計畫以及淨零建築累積的人才、研究和討論的深度及廣度都不夠，地方政府基層缺乏人力、專業部門人才也不足，導致在實際推行時被誤解或是執行力不足。
對此，逢甲大學提出台灣在淨零國土制度的轉型，將面臨循環經濟、土地使用管制、城鄉共軛、淨零營建、韌性國土及社會共好等六大關鍵挑戰，建議推動「探索2050台灣淨零城鄉」實驗行動，藉由實踐讓各界理解國土計畫的重要性，並以實驗引導創新，加速台灣在淨零國土議題上的步伐。
成功大學校長沈孟儒也指出，在國土計畫，永續願景、淨零轉型等目標下，將持續精進相關人才培育課程、產學合作、國際接軌及研究量能，並以教育共融模式與創新場域規劃方向來推動。另也透過「從防減災到氣候變遷調適」簡報，盼內政部重視在氣候變遷的環境下，透過積極作為來降低災害風險、提高防災韌性。
林右昌表示，內政部將召集「永續淨零國土推動委員會」，整合部內相關資源，並串聯全國相關空間與建築大專系所，以5大行動及6大知識體系倡議淨零國土理念；並由各學校分工，進行不同面向的實踐行動與計畫，培育相關關鍵技術人才，尤其是要加速補充與訓練鄉鎮地區第一線人才，以解決理念與實務上的嚴重落差。中長期部份，內政部將推動建築研究所組織改造，朝轉型成立永續淨零國土學院的方向努力。