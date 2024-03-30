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北市士林地板崩落壓死工人 蔣萬安：違反《職安法》最重罰30萬

台北市長蔣萬安今天下午到士林區福港街工地倒塌處。（北市府提供）

台北市長蔣萬安今天下午到士林區福港街工地倒塌處。（北市府提供）

2024/03/30 16:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區福港街一處工地今天進行預售屋銷售中心拆除作業，疑怪手施工不慎，導致2樓地板崩落，壓死下方駕駛小山貓的工人；台北市長蔣萬安表示，勞檢處初步先針對違反《職業安全衛生法》部分開罰，最重就是30萬。

台北市長蔣萬安今下午4時到現場關心，蔣萬安說明，下午1時44分消防局接獲通報後，初步了解現場是一家建設公司的樣品屋，施工過程造成2樓樓地板的塌陷，建管處、勞檢處第一時間進行初步勘查，要求勒令停工，並依相關規定開罰，必須要符合安全標準，才有可能復工，勞檢處也初步先針對違反《職業安全衛生法》的部分開罰，最重就是30萬。

台北市勞動檢查處補充說明，預售屋在拆除時，沒做好拆除時的設施，以至於拆除時2樓板倒塌，並壓傷下方工人，將依違反《職業安全衛生法》開罰廠商30萬元，設施、設備的部分則先進行停工。

現場營造廠商代表受訪表示，此事是廣告公司要將樣品屋拆開後，營造這邊才會進場，今天聽到發生意外就趕來了解，是廣告公司的人負責拆除。

蔣萬安表示，廣告公司負責拆除作業，應到場說明並負起責任，因為在拆除的作業當中造成2樓樓地板塌陷，這部分負責人要出面，然後勒令停工，後續依法開罰，並趕快聯繫負責的相關單位。

而台北市建管處針對工地予以勒令停工，依違反《建築法》裁罰9萬元，並要求廠商後續施工方式均需符合安全標準，才能恢復施工。

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