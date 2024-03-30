為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

60多人肩負253萬人食安！北市衛生局稽查員爆出走潮

北市稽查人員約有60餘位，要肩負12個行政區253萬人口所有食安稽查。（台北市衛生局提供）

北市稽查人員約有60餘位，要肩負12個行政區253萬人口所有食安稽查。（台北市衛生局提供）

2024/03/30 16:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區素食餐廳「寶林茶室」疑似食物中毒案延燒，已造成2人死亡，台北市衛生局在事件後多次前往稽查，也要求業者停業。台北市衛生局長陳彥元透露，北市稽查人員約有60餘位，要肩負12個行政區253萬人口所有食安稽查，稽查科出走潮約有36%，希望外界多給鼓勵。台北市長蔣萬安說，未來希望提升稽查人力、檢疫量能，並加強實驗室佈建。

蔣萬安今下午與衛生局、法務局、警察局等多局處在台北市政府對寶林案進度更新召開記者會。陳彥元也談起稽查人員工作狀況，稽查人員除了日常數萬件稽查工作，還要因應食安狀況的臨時專案要處理，他們的辛苦都是為了維護市民飲食的健康與安全。

陳彥元說，稽查人員在媒體高曝光下，還要不定時接受衛生局指揮，希望外界體諒稽查人員的辛苦，給予肯定與鼓勵。陳說，未來希望透過市府與中央擴編稽查人員，不僅要人能夠進來，還要有更多鼓勵並減少苛責，稽查人員做的每件事都是按照操作流程。

蔣萬安也說，食安對台北市非常重要，未來希望提升稽查人力、檢疫量能、實驗室佈建，下週一專家擴大會議時討論，希望全面的提升。蔣表示，不管是經費預算需求，專業人才的訓練與加入，希望台北市與中央一起合作，加快檢驗速度與整體量能。

對於外界質疑台北市在寶林茶室事件反應比新北市慢，基北北桃有無針對食安進行跨縣市聯防。蔣萬安表示，3月24日接獲通報，當天下午就至現場稽查，3月25日也上傳稽查資料，3月26日偕同食藥署再次稽查並查扣食材。

蔣萬安說，即便是3月25日，仍無法全面斷定、透過醫療端確認是食物中毒，3月26日再次稽查，以及進線通報，才符合中央斷定的食物中毒。但市府在3月26日就即刻停業寶林店家，即便還未到中央所訂標準就要求勒令停業。陳彥元也說，雙北3月24日就有聯繫一直到昨晚都有針對案情密切聯繫，粿條溯源、提供名單都會與新北市一起釐清。

台北市長蔣萬安（中）下午與衛生局長陳彥元（左1）等多局處，針對寶林案進度召開記者會。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安（中）下午與衛生局長陳彥元（左1）等多局處，針對寶林案進度召開記者會。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
寶林案食材驗米酵菌酸呈陰性 北市衛生局：第一時間到場已無剩食
2024/03/30 16:25

寶林案食材驗米酵菌酸呈陰性 北市衛生局：第一時間到場已無剩食
北市衛生局稽查A13美食街揪3家有缺失 1個月內清查全市百貨美食街
2024/03/30 15:38

北市衛生局稽查A13美食街揪3家有缺失 1個月內清查全市百貨美食街

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
寶林中毒案再+4累計25例通報 1人未食用粿條吃「咖哩」也出現症狀
2024/03/30 11:12

寶林中毒案再+4累計25例通報 1人未食用粿條吃「咖哩」也出現症狀
獨家》追唐菖蒲伯克氏菌源頭！農試所專家：台灣原有菌不會分泌米酵菌酸
2024/03/29 21:36

獨家》追唐菖蒲伯克氏菌源頭！農試所專家：台灣原有菌不會分泌米酵菌酸
自由爆新聞》醫師還原搶救過程！揭「米酵菌酸」就像怪胎！
2024/03/29 20:40

自由爆新聞》醫師還原搶救過程！揭「米酵菌酸」就像怪胎！
寶林茶室案》米酵菌酸是什麼？ 中毒症狀與處理一次看
2024/03/29 19:00

寶林茶室案》米酵菌酸是什麼？ 中毒症狀與處理一次看
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播