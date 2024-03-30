60多人肩負253萬人食安！北市衛生局稽查員爆出走潮

北市稽查人員約有60餘位，要肩負12個行政區253萬人口所有食安稽查。（台北市衛生局提供）

2024/03/30 16:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區素食餐廳「寶林茶室」疑似食物中毒案延燒，已造成2人死亡，台北市衛生局在事件後多次前往稽查，也要求業者停業。台北市衛生局長陳彥元透露，北市稽查人員約有60餘位，要肩負12個行政區253萬人口所有食安稽查，稽查科出走潮約有36%，希望外界多給鼓勵。台北市長蔣萬安說，未來希望提升稽查人力、檢疫量能，並加強實驗室佈建。

蔣萬安今下午與衛生局、法務局、警察局等多局處在台北市政府對寶林案進度更新召開記者會。陳彥元也談起稽查人員工作狀況，稽查人員除了日常數萬件稽查工作，還要因應食安狀況的臨時專案要處理，他們的辛苦都是為了維護市民飲食的健康與安全。

陳彥元說，稽查人員在媒體高曝光下，還要不定時接受衛生局指揮，希望外界體諒稽查人員的辛苦，給予肯定與鼓勵。陳說，未來希望透過市府與中央擴編稽查人員，不僅要人能夠進來，還要有更多鼓勵並減少苛責，稽查人員做的每件事都是按照操作流程。

蔣萬安也說，食安對台北市非常重要，未來希望提升稽查人力、檢疫量能、實驗室佈建，下週一專家擴大會議時討論，希望全面的提升。蔣表示，不管是經費預算需求，專業人才的訓練與加入，希望台北市與中央一起合作，加快檢驗速度與整體量能。

對於外界質疑台北市在寶林茶室事件反應比新北市慢，基北北桃有無針對食安進行跨縣市聯防。蔣萬安表示，3月24日接獲通報，當天下午就至現場稽查，3月25日也上傳稽查資料，3月26日偕同食藥署再次稽查並查扣食材。

蔣萬安說，即便是3月25日，仍無法全面斷定、透過醫療端確認是食物中毒，3月26日再次稽查，以及進線通報，才符合中央斷定的食物中毒。但市府在3月26日就即刻停業寶林店家，即便還未到中央所訂標準就要求勒令停業。陳彥元也說，雙北3月24日就有聯繫一直到昨晚都有針對案情密切聯繫，粿條溯源、提供名單都會與新北市一起釐清。

台北市長蔣萬安（中）下午與衛生局長陳彥元（左1）等多局處，針對寶林案進度召開記者會。（記者廖振輝攝）

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