土銀襄理打羽球偷呷人妻醫 生下2小孩還讓綠帽夫養

程男外遇江女，被判降2級改敘。（資料照，法新社）

2024/03/30 16:45

〔記者吳政峰／台北報導〕一名土地銀行已婚程姓男襄理（案發後轉專員），2014與有家室的江姓女醫師發展不倫戀，42度擅離職守幽會嘿咻，偷生下一子一女，由不知情的江女老公撫養。直到2019年間，綠帽夫發現小孩常跟程男出遊，察覺有異，送交DNA鑑定，才知自己不是生父，具名檢舉並興訟。程男被高等法院判賠100萬元，日前再被懲戒法院處降兩級改敘。

判決指出，程男2014年擔任土銀襄理時，因打羽球結識了江女，兩人雖然都有另一半，但發展出婚外情。程男多次利用公出時間，跟江女上旅館開房間幽會嘿咻，且未避孕，讓她生下一子一女。

不知情的江夫喜獲麟兒，開心極了，非常寵愛2名子女，扛起好爸爸的撫養與教育責任，親子感情融洽，殊不知江女早已出軌，持續與程男偷情，暗自讓他戴綠帽。

2019年間，綠帽夫發現老婆經常帶小孩跟著程男外出旅遊，驚覺事有蹊蹺，趕緊驗DNA，這才發現愛子、愛女均非親生，當場綠雲罩頂，氣得質問江女，她才承認外遇程男。

綠帽夫不甘圓滿家庭瞬間破碎，氣得向土銀檢舉，土銀認程男發展婚外情，影響公司信譽，把他降為專員。綠帽夫另提告求償，一審台北地院審酌程男侵害配偶權情節重大，被降職後每月薪資仍有9萬8920元，判賠100萬元，2020年獲高等法院維持。

土銀依據綠帽夫提出的檢舉內容，包括程男多次利用公出時間在旅館與江女幽會並發生性行為，生有2名子女，卻未盡養育責任並不聞不問，行為失當，佐以對話紀錄，認定程男於公務期間開了42次房間，嚴重戕害國家及公務人員形象，決議移付懲戒。

懲戒法院指出，程男於2014至2019年間，擅離職守與婚外情對象交往約會達42次，於公私法益所生危害的情節並非輕微，惟審酌他已與江女配偶達成和解、償付損害，判降兩級改敘，可上訴。

程男的老婆得悉老公外遇，亦對江女提出侵害配偶權告訴，主張結婚近20年，江女卻和程男交往達6年，並生下2名小孩，害她精神上蒙受痛苦。一審新北地院考量江女為醫師，判賠81萬5200元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法