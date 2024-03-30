寶林中毒案燒到其他分店？ 王必勝：初步研判未擴大

衛福部次長王必勝（左）。（資料照）

2024/03/30 15:54

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署今（30日）上午更新「寶林茶室」中毒案通報人數，累計25例通報，其中2例死亡，值得注意的是今天新增4例通報中，其中有1位民眾吃的是「咖哩仁當、冰奶茶」與之前的個案多食用「粿條」不同，對此衛福部次長王必勝說，經了解，信義A13的「寶林茶室」並沒有販售咖哩仁當，該案是在「寶林咖啡館饒河店」用餐，雖有相關症狀，但是否與此起事件有關仍待進一步釐清，目前已對個案採檢。

寶林茶室食品中毒案件統計累積25例，包含2例死亡、5名加護病房、1名一般病房，以及17名返家休養，其中在序列23的37歲女性，在3月23日吃了「咖哩仁當、冰奶茶」後出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠的症狀，經調查，這名個案是到「寶林咖啡館饒河店」用餐，並非其他個案用餐的「寶林茶室信義遠百A13」。

「寶林茶室」北市分店有3家，包括寶林咖啡館微風北車店、寶林咖啡館饒河店、寶林茶室信義遠百A13三家。對於分店疑似出現個案，是否代表食物中毒案有擴大跡象？王必勝直言，初步研判個案與中毒案較無相關。

王必勝說，「寶林茶室信義遠百A13」沒有販售咖哩仁當，後來才知道這名個案是到饒河店用餐，雖有症狀，但是否與中毒案相關仍待釐清，這名個案也已接受檢驗、留了檢體，若檢驗出來沒有米酵菌酸，相關性就不大，而他認為，這起個案與整起事件「沒有相關的機會比較大！」

這名個案目前收治於新光醫院；新光醫院感染科醫師黃建賢說，這名個案雖然是在寶林用餐、但是不同分店，個案的症狀也與先前中毒案不太一樣，雖然有腸胃道症狀，但沒有發現多重器官衰竭現象，他也提到，個案剛開始就醫時就有安排住院，後因個人因素返家，此次住院並非病情惡化。

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