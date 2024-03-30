柯文哲任內寶林茶室就被檢舉卻未去稽查 北市議員陳賢蔚批行政怠惰

台北市信義區「寶林茶室」食物中毒案，事態持續擴大，台北市議員陳賢蔚批評，前市長柯文哲在任時、2022年9月20日就有民眾透過1999市長信箱陳情反映，信義遠百寶林茶室環境髒亂、違反食品衛生安全。（資料照）

2024/03/30 16:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室」食物中毒案，事態持續擴大，台北市議員陳賢蔚批評，前市長柯文哲在任時、2022年9月20日就有民眾向1999市長信箱陳情反映，信義遠百寶林茶室環境髒亂、違反食品衛生安全，儘管9月23日派員前往稽查合格，但民眾建議應將業者列管、不定期派員稽查，至今卻無任何稽查紀錄，直到本次出事才在24日前往稽查，質疑行政怠惰。

陳賢蔚表示，柯文哲譏諷要蔣市府螺絲鎖緊一點，事實是柯文哲市長在任內就有機會阻止本案發生。他向研考會調閱資料顯示，有民眾於2022年9月20日透過1999市長信箱陳情，信義遠百寶林茶室違反食品衛生安全，並建議應將業者列管，不定期派員前往稽查，以確保食品衛生安全，但柯文哲及蔣市府任內皆未有任何稽查紀錄。

陳賢蔚批評，柯文哲與蔣萬安已有明顯行政怠惰、相關機關瀆職情事，理應在2022年9月23日稽查後，再度辦理針對列管業者的不定期稽查，卻在歷經長達一年半期間，完全無作為，後續發生本次不幸事件，兩任市長皆難辭其咎。

陳賢蔚要求針對寶林茶室餐廳被列管應該進行稽查作業，歷時一年半期間，市府卻毫無作為，蔣萬安市長應即刻進行檢討、追究相關單位責任、並向市民大眾報告，市府也難逃承擔受害民眾的國家賠償責任，必須負起全責，不能逃避。

陳賢蔚向市府調閱資料，民眾建議應將業者列管、不定期派員稽查，但在2022年9月23日派員前往稽查合格後，至今卻無任何稽查紀錄，直到本次出事才在24日前往稽查，質疑行政怠惰。（台北市議員陳賢蔚提供）

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