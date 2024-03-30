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國民黨遲未改選全國青工總會長 廖怡琇任指定中常委正當性遭疑

國民黨2月間突然宣告暫停原已公告3月2日要辦理投票的第15屆全國青工總會長選舉，但選舉究竟何時才要復辦，迄今沒有下文。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

國民黨2月間突然宣告暫停原已公告3月2日要辦理投票的第15屆全國青工總會長選舉，但選舉究竟何時才要復辦，迄今沒有下文。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2024/03/30 16:22

〔記者施曉光／台北報導〕為改造青年工作，國民黨日前通過組改方案，新設「數位黨部」（KMT Studio），把青年部、青年團移到「數位黨部」轄下，2月間還突然宣告暫停原已公告3月2日要辦理投票的第15屆全國青工總會長選舉，但選舉究竟何時才要復辦，迄今沒有下文，藍營青工系統人士今日質疑，任期早已屆滿，應該卸任的第14屆全國青工總會總會長廖怡琇，至今仍以全國青工總會長的身分，被黨主席朱立倫指定擔任中常委的身分，正當性存疑。

面對黨內質疑，國民黨組發會主委許宇甄回應表示，由於青工會的黨務工作，將移交給「數位黨部」，在未來的適當時間，全國青工總會長選舉就會恢復辦理，至於時間何時，她還要再與數位黨部召集人葛如鈞討論，待新任全國青工總會長選出後，就會解除廖怡琇的指定中常委身份。

不過，黨內仍質疑，依照國民黨黨章第222條第1項明文規定，指定中常委由黨魁指定該黨同志、青年團總團長及全國青工總會總會長擔任，「全國青年工作總會總會長選舉辦法另定之」，只要黨章未修改，黨中央本應在3月2日選舉出新的全國青工總會長，只要每拖一天未改選，目前廖怡琇妾身未明的尷尬情況就會持續下去。

有藍營青工系統人士不滿地說，黨中央究竟要把這個問題拖到什麼時候？一方面停掉全國青工總會長選舉，另一方面推新制度，卻又不盡快解決既有制度問題，這不是在逃避嗎？現在黨中央已經變成「人治」，如果連自己的黨章都不尊重，國民黨有何顏面質疑民進黨不遵守國家法律？

這位人士還說，自從2月突然公告暫停全國總會長選舉以來，黨中央都沒有人告訴各縣市青工總會下一步究竟要怎麼做，就連他們要被併入的KMT Studio的活動，各縣市青工總會也都沒被告知，各地會長都已經重新改選，也都辦完交接，中央黨部遲未召集大家開會，各地方需要幫忙時，黨中央也沒有在管他們。

對此，許宇甄澄清，中央黨部的青年部同仁都還在，而且各地青工會業務也仍在持續推展，只是全國青工總會長尚未完成改選。

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