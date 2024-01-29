政院核定中捷藍線綜合規劃 交通部：預計10年後通車

台中市中捷藍線綜合規畫送行政院版本。（市府提供）

2024/01/29 21:00

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〔記者丁奕／台北報導〕行政院今（29）日核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究，交通部表示，中捷藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。

交通部指出，計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

交通部表示，去年11月28日及今年1月19日已與台中市府就捷運藍線於沙鹿陸橋路段配置進一步溝通釐清並獲共識，行政院核定函也要求依雙方共識內容推動辦理。

台鐵海線雙軌化計畫可行性研究部份，交通部表示，該計畫是辦理鐵路西部幹線海線談文站至追分站雙軌化，總經費約161.95億元，長度38.3公里。

交通部指出，行政院核覆事項包含：因計畫與審議中的「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，應併同考量納入重疊路段之工項及經費估算與負擔；另請評估潛力車站土地開發之可行性，以提高財務效益；於施工階段審慎研議交通維持計畫，持續定期評估沿線橋梁安全性，確保鐵路行車安全。

交通部表示，台中捷運藍線及台鐵海線雙軌化完成後，將有助於台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展。

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