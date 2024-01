索羅門總理以聯大2758決議喊一中 外交部批自甘中國馬前卒

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞接受Tavuli News專訪,向聯合國成員們喊話,應遵守聯大第2758號決議「承認台灣是中國的一部分」。(翻攝自Tavuli News YT頻道)

2024/01/29 20:52

〔記者楊堯茹/台北報導〕中國屢將觸角伸向我南太平洋友邦,連2019年與我斷交的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)日前也宣稱,與中建交是「正確決定」,更向聯合國成員們喊話,應遵守聯大第2758號決議「承認台灣是中國的一部分」,還說中國才會「平等對待」小國。對此,外交部今痛批索羅門群島,自甘淪為中國的馬前卒,扈從中國持續刻意扭曲聯大決議作出錯誤的政治性詮釋。

蘇嘉瓦瑞21日接受當地媒體Tavuli News專訪,被問及索國自2019年起內部分歧不斷,他表示,他所屬的民主進步執政聯盟帶領索國度過新冠肺炎以及與台斷交的困難時期,並帶來政治穩定,而與台斷交是基於地緣政治所做的決定。

索國與台灣2019年斷交後,引發索國國民不滿並上街抗議,到了2021年甚至爆發大規模示威,造成3萬人流離失所。蘇嘉瓦瑞坦言,索國國會仍有許多議員與台灣有關聯,他也無意詆毀與台灣建交的前朝,台索邦交也維持了36年,但倘若「更適當地去分析」,索國真要與一個「非國家(non country)」建立外交關係嗎?執政黨只是正視了這個問題。

他進一步表示,聯合國大會早在1971年就做出第2758號決議,所有聯合國成員都應尊重並承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府,而台灣是中國不可分割的一部分。

同樣引用聯大第2758號決議文的還有15日與台斷交的諾魯共合國,當時正在台灣進行訪問的美國在台協會主席羅森柏格(Laura Rosenberger)以及美國國務院引用「台灣團結法」表明,該決議文並不涉及台灣議題,也並未定位台灣。

同樣引用聯大第2758號決議文的還有15日與台斷交的諾魯共合國,當時正在台灣進行訪問的美國在台協會主席羅森柏格(Laura Rosenberger)以及美國國務院引用「台灣團結法」表明,該決議文並不涉及台灣議題。外交部今也嚴正聲明,該決議文僅處理了中國在聯合國的代表權問題,決議全文隻字未提台灣,也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣,未提及台灣是中華人民共和國的一部分,沒有決定台灣地位,沒有排除任何國家與台灣建立外交關係,更沒有排除台灣有意義參與聯合國體系。

另外,主持人也追問,蘇嘉瓦瑞是否太過偏袒中國,遠離了印太區域夥伴。他則解釋,這是基於現行「與眾為友、切勿樹敵(friends to all, enemy to none)」的外交政策,身為索國總理應作出對索國有利的決策,不能在天真地相信這仍是單一強權的世界,中國已是崛起的經濟強權,與索國的經貿往來已超越過去與「所謂強權」的數字。

「只有中國平等對待索國」,他批評說,在各種峰會上,美國總是對世界各國「說教」一個小時,其他國家只能發言三分鐘,如果其他國家接受此情況,隨便他們,但我不允許主權的索國被如此對待。

最後,主持人關切蘇嘉瓦瑞動用政府預備金。他宣稱,「這本來救急的錢」,索國先是遇到新冠肺炎疫情,2021年又有暴動把中國城燒了,這都要花錢才能度過這些困難時刻,如果不是中國援助基礎建設,「我不知道現在索國會在哪裡」。

對此,外交部表示,索羅門群島自甘淪為中國的馬前卒,扈從中國持續刻意扭曲聯大決議作出錯誤的政治性詮釋;外交部並重申,民主台灣與專制中國互不隸屬是國際公認、長期客觀的事實,也是當前的台海現狀;中華人民共和國從未統治過台灣,台灣不是中華人民共和國的一部分,只有台灣的民選政府才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民,中國及其扈從國都無權置喙。

