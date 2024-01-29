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僑委會營隊新南向青年「認識台灣」 95％在台升學意願提高

海外青年體驗餐飲實作課程。（僑委會提供）

海外青年體驗餐飲實作課程。（僑委會提供）

2024/01/29 20:39

〔記者楊堯茹／台北報導〕全球疫情趨緩，僑委會青年研習活動暌違3年，終於在去年恢復實體辦理，新南向國家的錄取人數有1642人，相較於上次辦理實體活動的2019年，成長6.76％，其中以印尼929人最多，顯現政府新南向政策奏效；僑委會表示，有高達95％的營隊學員來台升學意願提高。

僑委會表示，為擴大培育及留用僑生，僑委會每年都依各國需求，設計符合海外青年期待的多項青年研習活動，鼓勵海外青年利用兩至四週的時間，來台認識教育環境、台灣文化及增進華語文能力，更增進在地青年與海外青年交流機會，作為海外青年未來來台升學的事前準備。

根據統計，2023年青年研習活動恢復實體辦理，並一連辦理六梯次「台灣學習體驗營」、六梯次「台灣觀摩團」及七梯次「語文研習班」，報名相當踴躍，新南向地區共計錄取1642人，相較於2019年疫情爆發前的1538人，成長了6.76%，其中以印尼929人為最多，其次是菲律賓288人，泰國位居第三為126人。

僑委會進步表示，「台灣學習體驗營」以認識台灣技職教育環境為主軸，安排學員至僑委會「3+4產學攜手合作僑生專班」及「四年制產學合作企業學士班」承辦高級中等學校及科技大學，進行技職課程體驗，並安排青年交流座談，促進在學學生與海外青年文化交流，提升學員對台灣教育環境之暸解，根據統計95%學員認為，該營隊有助於提升來台升學意願，對於技職體驗課程，88%學員認為滿意。

僑委會也說明，「台灣觀摩團」則以行動式生活教學來認識台灣文化，安排一系列包含人文探索、生態探索、政經建設參訪及在地生活體驗等主題式活動；另外，「語文研習班」則 因應全球「華語熱」，以能力分班及小班教學方式，提升海外青年華語文聽、說、讀、寫能力，加強未來在台就學生活及課程適應能力，56%以上的學員研修結束後，華語文程度提高至少一個階級。

不僅是讓海外青年留台，僑委會表示，「台灣青年海外搭僑計畫」自2017年舉辦至今已將606位青年學子送往海外各地進行參訪、僑務見習以及行銷台灣，而今年將在泰國曼谷、澳大利亞布里斯本、美國西雅圖、洛杉磯及橙縣辦理，每個地點各甄選12名青年大使，一共60個名額，一同進行為期一週的交流活動。

僑委會進一步說明，除了定額補助學員簽證及機票費外，海外參訪見習期間將由僑委會及當地僑界全程落地接待，包含接送機、膳宿、交通及行程必要費用，歡迎18至35歲就讀我國大專校院、具有中華民國國籍的年輕朋友，趕快參加，報名期限到2月29日為止。

海外青年體驗攝影棚直播課程。（僑委會提供）

海外青年體驗攝影棚直播課程。（僑委會提供）

海外青年體驗原住民文化。（僑委會提供）

海外青年體驗原住民文化。（僑委會提供）

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