唐氏症基金會首座全日型機構啟用 林正俠：盼打造更友善環境

左起兆豐證券吳明宗總經理、董事長陳佩君、院生代表劉家妤、唐氏症基金會董事長林正俠。（記者陳冠甫攝）

2024/01/29 18:28

〔記者陳冠甫／台北報導〕唐氏症基金會今年接受陽明教養院委託承接位於文山區興岩社福綜合大樓的全日照據點，今（29）日下午基金會舉辦「幸福攜手 永續家園」捐贈及啟用茶會。唐氏症基金會董事長林正俠致詞表示，所有個案跟家庭，都是一輩子的承諾，希望能夠幫身心障礙者打造不同職場、養育環境，讓身障者得到更友善的生活環境。

林正俠提到，自己也是唐寶寶的爸爸，辭掉工作是為了女兒，盼能讓她一生中減少些障礙；基金會以前除了服務全台三萬多位的唐寶寶外，近這幾年也跨領域，服務所有身心障礙者，基金會從宜蘭到高雄，最遠到馬祖，都有基金會服務的足跡，現在共有74個服務據點。

談到為何想承接「全日托」服務，林正俠有感而發，以自身當例子，他女兒今年30歲，「如果以後老了，沒有辦法照顧我的孩子，未來怎麼辦？」所以全日型的照顧，是他一生中覺得一定要去做的；看到很多的家長，年紀都大了，要照顧家裡的孩子，都已經有困難，「如果我們有能力來照顧，卻不照顧，我覺得就是我們的原罪」，他希望能夠去照顧更多需要照顧的這些孩子。

林正俠說，興岩全日托是我們第一站，「未來我相信哪裡有地方需要我們服務，那我們就去哪裡服務」，這是我們始終的一個理想跟目標，那今年也希望說能打造一個友善、環保、永續環境，提供一輩子的服務，而是不是只有現在；所有個案跟家庭，都是一輩子的承諾，希望能夠幫他們打造不同的職場、養育的環境，讓他們在晚年或在這受到更多的教育，並得到更友善的生活環境。

陽明教養院位於陽明山永福院區因拆遷改建，去年底由唐氏症基金會接續服務77位院生，並將院生遷至位於文山區興岩社福綜合大樓的全日照據點，持續提供重度失能身心障礙者，有品質與尊嚴的長期照顧服務，基金會也首創導入工智慧AI設施全日型身障機構服務。此外，一同出席茶會還有兆豐證券陳佩君董事長與吳明宗總經理偕同14位公司主管與會，兆豐證券全額挹注興岩園區運動復能區設備經費。

輔具及運動器材。（記者陳冠甫攝）

交誼廳氣氛溫馨。（記者陳冠甫攝）

院生住宿環境。（記者陳冠甫攝）

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