爭取國會龍頭拜會民眾黨團 游錫堃：國家利益放中間

對於國會改革，立法院長游錫堃（中）表示，「我想大家理念都非常一致」。他認為，應該把政黨利益放兩邊、國家利益放中間，不過他也強調，這是他個人意見，不代表民進黨。 （記者羅沛德攝）

2024/01/29 17:13

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團推舉現任立法院正、副院長游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」，角逐2月1日的國會議長選舉，游、蔡今（29）日拜會民眾黨團，游並於會後受訪指出，對於國會改革，「我想大家理念都非常一致」。他認為，應該把政黨利益放兩邊、國家利益放中間，不過他也強調，這是他個人意見，不代表民進黨。

新國會3黨不過半，民進黨團所推出的「游昌配」，與國民黨團所推出的「韓江配」（韓國瑜、江啟臣）均積極爭取民眾黨團支持。繼上午「韓江配」前往民眾黨團拜會後，「游昌配」下午也親赴拜訪，較勁意味濃厚。

歷經約1個小時閉門會議，游錫堃於會後受訪表示，他稍早和民眾黨8位不分區立委當選人大家坦誠交換意見，「我感受到民眾黨對於台灣未來的關心、對於國會改革的堅持；我過去也很重視國會改革，雖然我身為立法院長，沒有提案權，所作有限，不過我想大家理念都非常一致，都希望對台灣民主鞏固、國會改革、民主深化盡最大努力，讓台灣邁向一個正常國家。」

游錫堃說，大家交換意見時，都是把台灣國家利益擺在中間，要怎麼樣讓台灣更好；投票至今剛好半個月，選舉激情會慢慢淡化，應思考如何團結讓台灣更好。其中，國會改革當然對台灣未來非常重要，未來若有機會當選立法院長，除本於「立法院組織法」規定，應職權中立、維護秩序、處理議事，在這樣的原則下，「我也會朝向我認同或支持的來邁進。」

對於全盤埋單民眾黨國會改革訴求，游錫堃強調：「我個人表示支持，不是代表民進黨。」他說，自從他當選省議員至今已超過42年，他對台灣民主、衝破黨禁、國會改革等，「事實上我有一定的想法，只是我當院長就要有院長的樣子」。

針對民眾黨推動單一召委制，游錫堃表示，他個人沒有提案權，「我只能講說，個人覺得是好。」他說，全世界大部分國家都是單一召委，不過就台灣來講，採單一召委，可能損及小黨利益，雙召委會照顧到小黨，在委員會平衡，有缺點也有優點；若單一召委的話，執政黨或多數黨會全拿，很可能小黨的意見、政策受到忽略，各有利弊，「基本上國會改革我都支持。」

立法院民進黨團推舉現任立法院正、副院長游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」，角逐2月1日的國會議長選舉，游、蔡今日拜會民眾黨團。（記者謝君臨攝）

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