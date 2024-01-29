台灣首次登月計畫！中央大學深太空輻射探測儀最快第4季發射

中央大學「深太空輻射探測儀」最快今年第四季發射升空，是台灣首次登月計畫，中央大學太空系主任張起維說明研發設計。（記者楊綿傑攝）

2024/01/29 15:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣首度挑戰登月計畫！中央大學自主研發，重量與大小僅約1包茶葉的「深太空輻射探測儀」，將與日本民間登月公司ispace的HAKUTO-R Mission 2登月小艇整合研究成果，預計最快今年第4季發射升空，目地在測量地球至月球、月球表面的輻射劑量及期累積速度，未來可供電子或太空產品設計參考。此次技術上的發展，除了從過去利方衛星製作經驗累積，也進一步為未來太空人才培育打下基礎。

1969年「阿波羅計畫」成功登陸月球，開啟人類登月的偉大夢想。近幾年世界各國也積極展開「重返月球」任務。中央大學太空科學與工程學系主任張起維指出，以往登月都是短期造訪，但各國重返月球都打算深耕，甚至作為探訪其他星球的跳板，然而月球位於「深太空」，當中的游離輻射所帶來的影響還需要更多研究。

張起維說明，深太空指距地球2000公里以上的太空，月球距地球更超過33萬公里，人類要長期進駐月球將導致月球運輸、基礎通訊、導航、能源建設的需求大幅增加，而太空游離輻射環境對深太空飛行的電子與生物產生風險，需要測量環境的輻射劑量，以利太空載具與航電設計以及任務規畫。

中央大學團隊從2021年起至今與國內外學研團隊主導或合作5顆小型立方衛星，張起維表示，期間不乏有提前停止運作、資料無法解讀、當機等狀況，都跟輻射有所關聯，在已具有科學酬載完整成功的飛行履歷，以及最高等級的技術就緒能力之下，透過設計「深太空輻射探測儀」，並與與日本民間登月公司合作，搭乘登月小艇最快今年第四季發射升空。

張起維介紹，「深太空輻射探測儀」其重量僅有400公克，相當於半斤茶葉的重量，包括太空系校友、研究生和大學部學生都有參與，歷經5個版本，耗時約21個月研發設計，必須在在太空極端環境下生存至少4個月，還要能成功執行輻射測量等任務，去年12月已運往日本JAXA 筑波太空中心，將是推動國際深太空合作，鏈結國內與國際太空產業的重要一步。

中央大學的「深太空輻射探測儀」將於今年第四季發射，是台灣首次登月計畫。（記者楊綿傑攝）

中央大學太空系主任張起維說明「深太空輻射探測儀」研發設計。（記者楊綿傑攝）

中央大學師生團隊研發設計「深太空輻射探測儀」，學生周宜萱也參與其中。（記者楊綿傑攝）

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