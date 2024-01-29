台鐵產工宣布暫緩春節依法休假 交通勞資爭議再拆彈

台鐵產工抗議津貼差別待遇，去年發起春節依法休假連署，今日宣布暫緩行動；圖為示意圖。（資料照）

2024/01/29 15:31

〔記者丁奕／台北報導〕不只長榮機師春節罷工落幕，台鐵勞資爭議也拆彈成功。台灣鐵路產業工在去年12月21日決議，號召台鐵員工發動春節依法休假連署，要求台鐵拿出務實留才方案。今（29）日台鐵產工召開理監事會議，考量近期同時有機師工會罷工爭議，且勞資雙方對車長自主備勤津貼調高已有共識，決議暫緩本次春節依法休假行動。

台鐵產工表示，統計迄今為止繳交連署書與假單人數，雖未超過2017年連署數量，但也已明確掌握多數地區之車長與站務人員過半連署，且足以影響春節疏運之實力。

台鐵產工指出，考量近期機師工會罷工等勞資爭議，國人對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損國人對我國交通運輸信任；且車長自主備勤津貼調高一案，勞資雙方已有明確共識將提高，因此理監事在與車站、車班代表討論後，決議暫緩本次春節依法休假行動。

台鐵產工表示，雖暫緩行動，但也要告訴交通部與台鐵公司，交通部與台鐵公司若只是著重在解決「駕駛員」的訴求，遺忘忽視這群在第一線盡心盡力維持鐵路運輸安全、服務旅客的站務及調車人員、車長以及機、工、電務員工，放任人才流失、待遇差距持續拉大，依法休假行動仍會再起。

台鐵產工指出，推動車長自主備勤津貼從88元／時提高至基本時薪一案，今年1月已通過勞資協商會議，將送審至董事會、行政院，資方也多次表示將會提高，顯見勞資雙方已有共識，因此產工要求交通部與台鐵公司務必兌現承諾別再跳票，拿出實際行動證明不是只在意駕駛員的訴求，不要只是照顧高薪勞工。

交通部長王國材表示，多數員工加入的台鐵企業工會是支持春節疏運的，有請企業工會的人幫忙勸說台鐵產工，上週五也有與台鐵公司董事長杜微討論，春節疏運沒有問題。

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