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首頁　>　臺北市

詐團設立機動轉帳水房 刑事局逮黑幫角頭5嫌

刑事局警方將古嫌移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

刑事局警方將古嫌移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/01/29 15:22

〔記者陸運鋒／台北報導〕以新北市新店區在地角頭為首的31歲古定北等人，設立網路銀行「機動轉帳水房」，將被害人投資遭詐騙款項，經過層層轉出或兌換外幣至境外洗錢，案經刑事警察局溯源鎖定，上周持搜索票、拘票逮捕古嫌等5人送辦。

刑事局調查，已退休的王姓及張姓被害人，去年10月至今年1月落入投資詐騙陷阱，3個多月陸續匯入2千萬元至對方人頭或企業名義所申請的指定帳戶，造成王損失1千5百萬元、張損失5百萬元。

警方追查，有妨害自由、詐欺、毒品等前科的古嫌等人，先透過熟識的通訊行購買移工所使用過的電話卡，登入網路銀行後，再使用公司名義設置人頭帳戶，將被害人遭詐款項兌換成外幣後轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢，層層轉匯增加警方查緝困難度。

警方表示，案經1個多月追查，鎖定以古嫌等人以「機動轉帳水房」模式，使用網路銀行轉帳、匯兌美金後，再轉帳至香港銀行帳戶。警方指出，專案小組23日兵分多路持搜索票、拘票，前往新北市、新竹縣、嘉義縣等地，查緝古嫌、27歲蔡姓男子、41歲徐姓女子、43歲林姓男子及63歲印尼籍女移工等5人。

警方指出，經搜索後查扣開山刀、電擊器、現金11萬餘元、外幣、存摺、提款卡、涉案人頭公司大小章、大麻等贓證物，詢後將古嫌等5人依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例及組織犯罪防制條等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方呼籲，詐團以假投資或各類話術而交付金融卡、帳戶、財產，如電話中提及兌換虛擬貨幣、監管帳戶、匯款及抵押房產等行為就是詐騙，請民眾提高警覺。

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

詐騙對話紀錄。（記者陸運鋒翻攝）

詐騙對話紀錄。（記者陸運鋒翻攝）

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