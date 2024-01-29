在日台僑賀賴蕭配當選 謝長廷：台灣選擇民主並與中國保持距離

駐日大使謝長廷28日在全台連舉辦的新年會中演講，對於這次台灣大選的結果，他表示，台灣人選擇民主，大家認為離中國遠一點比較好，太近很危險。（記者林翠儀攝）

2024/01/29 14:56

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕駐日大使謝長廷28日在台僑團體「全日本台灣連合會」舉辦的新年會中指出，台灣透過這次選舉呈現民主政治的成熟，受到世界的肯定，成為最大的贏家。對於中國以拔掉台灣邦交國報復，謝長廷表示，如果邦交國全部被拔光，「中華民國」的名字不能用了，那我們就只好來用「台灣」的名字，這是中國造成的，責任當然要由中國和習近平負責。

在日台僑團體「全日本台灣連合會」舉辦新年會暨賴清德總統．蕭美琴副總統當選祝賀會，邀請日本的駐外使節團長．聖馬利諾駐日大使卡德羅、日本眾議員和田有一朗、前環境大臣原田義昭、國際政治學者藤井嚴喜等人出席，前防衛副大臣中山泰秀以錄影致詞，台日混血的新北市議員山田摩衣也特地從台灣飛來參加並代表致詞。正副總統當選人賴清德和蕭美琴則以錄影方式表達謝意和祝福。

全台連會長趙中正在致詞時表示，去年7月該會成立「全日本賴清德後援」，藉由舉辦新年會之際也向在日台僑報告選舉結果，並感謝大家的協助與力挺。他表示，透過選票，台灣人告訴全世界，不受中國的統一所迷惑，對中國的侵略說「不」!

謝長廷在會中就這次的選舉結果發表演講，他表示，台灣從1996年開始總統直選以來，每8年就有一次政黨輪替，但這次民進黨突破了8年魔咒，非常不簡單。他指出，這次的選舉選的是「與中國的距離」，雖然中國用各種方法介選，但台灣選民選擇了民主，大家認為離中國遠一點比較好，太近很危險。

選後，中國仍繼續騷擾台灣，以拔掉台灣邦交國報復，謝長廷認為，在520賴總統就職前後，或許還會有一波的擾亂，但這只會招來反效果。包括日本媒體等國際媒體在內，輿論均呼籲中國修正對台政策，停止對台施壓，並接受台灣人的選擇，尊重台灣人喜歡的生活方式。他強調，台灣是和平與民主的象徵，台灣若被中國統一，就是民主的失敗。

謝長廷還指出，陳水扁當選總統時提出了「四不一沒有」，向中國釋出善意，但遭中國拒絕並持續孤立台灣，逼得陳水扁不得不喊出「一邊一國」，這是中國自己造成的。他表示，中國把中華民國的邦交國一個一個拔掉，如果中華民國的邦交國全沒了，不能再用中華民國的名字，到時我們就只能用台灣的名字，中華民國的憲法就不能用的話，那就不得不制定台灣憲法，這是理所當然之事，而責任當然在中國，也是習近平的責任。謝長廷的這段發言，引來滿場的掌聲。

謝長廷也提到這次立委選舉結果，他認為三黨均未過半是國民的選擇，這次選舉是「三腳督」，民進黨得51席，國民黨是52加2席，他認為這是台灣國民的智慧，因為總統和立委一起選，結果可能是雙贏或雙輸，或1勝1敗，如果是1勝1敗，當然是贏得總統比較好，8年執政有很多不滿和問題，年輕人投給第3黨，這是執政黨必須反省的地方。他還認為，台灣是多元社會，走向歐洲的聯合政府也是一種可能，這也是一種社會的進步，可以承擔更為複雜的契約和承諾。

聖馬利諾駐日大使卡德羅稱讚台灣是一個和平國家，台灣這麼小的國家非常努力，在世界中也非常成功，受到大家的尊敬。他也提到俄烏戰爭，強調戰爭沒有贏家，是人類最蠢的事，維持台灣的自由與獨立，對世界與亞洲都非常重要，他會全力支持台灣的自由。

出身神戶的日本維新會眾議員和田有一朗，對於副總統當選人蕭美琴在神戶出生一事感到與有榮焉，他說以前也因為這個緣份見過蕭美琴。他說賴蕭配的競選廣告「在路上」是非常棒的一支廣告，感覺「選舉就是這麼一回事」，包括謝大使專程回台投票，台灣的民主就是這樣一票一票累積而來的。和田還特地秀出在台灣拿到的「挺台灣」口罩，他說本來想趁參加新年會戴起來，但實在太珍貴了，所以他要等520去台灣參加就職大典時再拿出來戴。

全台連的新年會上，大家也為能登半島地震的罹難者默哀，國際政治學者藤井嚴喜致詞時表示，災後台灣民眾捐助了高達25億圓的善款，聽到台灣有人說「日本有事就是台灣有事」，讓他感動萬分，他認為台日深厚的情誼，在世界中可能是絕無僅有的。

在日台僑團體「全日本台灣連合會」28日舉辦新年會暨賴清德總統、蕭美琴副總統當選祝賀會，全台連會長趙中正表示，台灣人透過選票告訴全世界，不受中國的統一所迷惑，對中國的侵略說「不」!（記者林翠儀攝）

出身神戶的日本維新會眾議員和田有一朗秀出他在台灣拿到的「挺台灣」口罩，因為太珍貴捨不得使用，打算520訪台參加總統就職大典時再拿出來戴。（記者林翠儀攝）

在日台僑團體「全日本台灣連合會」28日舉辦新年會暨賴清德總統、蕭美琴副總統當選祝賀會。（記者林翠儀攝）

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