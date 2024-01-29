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黃國昌拋單一召委制 洪申翰：民眾黨選召委權力「無限制地放大」

立委洪申翰表示，單一召委制反而排案權走向更加獨攬、獨斷的狀況，他也說，這將讓民眾黨在委員會選擇召委的權力「無限制地放大」。（資料照）

立委洪申翰表示，單一召委制反而排案權走向更加獨攬、獨斷的狀況，他也說，這將讓民眾黨在委員會選擇召委的權力「無限制地放大」。（資料照）

2024/01/29 13:34

〔記者李文馨、謝君臨／台北報導〕民眾黨8名不分區當選人日前喊出4項國會改革承諾，黃國昌昨再出考題，呼籲藍綠兩黨對「委員會單一召委制」表態。民進黨今（29日）上午召開黨團會議，會前立委洪申翰表示，單一召委制反而排案權走向更加獨攬、獨斷的狀況，他也說，這將讓民眾黨在委員會選擇召委的權力「無限制地放大」。

「單一召委制度真的是好的國會改革嗎？」立委洪申翰說，民眾黨提出單一召委制，確實讓人非常訝異，該制非常有利於大黨，甚至有可能在委員會中獨攬所有議事的排案權。

洪申翰指出，過去民進黨執政8年內都拿到60幾席，卻不敢推動單一召委制，因為這會引起在野黨強烈的反彈，單一召委制會讓立法院內的排案權走向更加獨攬、獨斷的狀況，「很意外民眾黨會提出」。

 

洪申翰認為，民眾黨提出單一召委制的理由，就是想用每個委員會有一席的民眾黨委員決定召委獎落誰家，把民眾黨8席委員在委員會選擇召委的權力「無限制地放大」，變成兩大黨都一定要去討好，招攬民眾黨該委員會的成員，才有辦法決定召委會在誰的手上。

 

洪申翰表示，新國會、新結構下的黨團間，未來都可能有不同議題合作，可以以平常心看待，但院長選舉前，看到民眾黨確實比較急、頻頻出招，若是真正有利於全民、社會的主張也許可以參考，但單一召委制最有利的對民眾黨，跟國會生態、全民的期待都很遠，「民眾黨到底是真的為了改革還是只為自己？」

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