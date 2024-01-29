王志安去函民進黨仍不認錯 吳崢：對王個人不再回應

民進黨發言人吳崢今表示，針對王先生個人，民進黨將不再回應。 （資料照）

2024/01/29 12:33

〔記者陳昀／台北報導〕中國媒體人王志安日前在《賀瓏夜夜秀》模仿訕笑罹患罕見遺傳性神經肌肉疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的民進黨不分區立委候選人陳俊翰。民進黨發言人吳崢今表示，王志安日前透過直播道歉仍企圖以政治化掩飾自己歧視身障者的卑劣，24日去函民進黨也不願坦承言論錯誤，但這次事件各政黨不分黨派都對歧視言論予以譴責，顯示台灣民主社會的成熟，針對王先生個人，民進黨將不再回應。

吳崢指出，陳俊翰律師個人的學經歷，是一位在人權法制領域具有聲望、獲得政黨提名不分區的專業人士，如果連陳俊翰都會因為身體障礙遭受不必要的傷害，那麼弱勢族群在日常生活中，又會遭什麼樣的對待？此事本質在於，王志安在節目上的言論與模仿已歧視身障者，踩到文明社會不能容忍的底線，民進黨譴責王志安，並期待節目方負起公眾平台的責任，共同協助澄清、對抗這樣的惡意言論。

吳崢表示，儘管1月24日王志安曾去函民進黨，仍不願坦承自身的言論錯誤，民進黨深表遺憾，這次事件中，不分黨派各政黨都譴責此類岐視言論，顯示台灣民主社會的成熟，針對王先生個人，民進黨將不再予以回應。他強調，台灣是善良的社會，民進黨持續推動歧視零容忍，沒有任何政治考量，請有心人士不必再企圖轉移焦點。

吳崢表示，民進黨會持續努力為弱勢族群發聲，期待社會每一個人都共同維護每個人的尊嚴與平權，使障礙者的平權之路能夠持續在社會上推動。民進黨也是唯一維持由社福團體推薦不分區的政黨，過去有王榮璋、陳節如、吳玉琴等不分區立法委員一棒接一棒，推動身心障礙者的政策及法案，2024年提名社福團體聯合推薦的靖娟兒童文教基金會執行長林月琴為不分區首位，傳承接棒，將持續往障礙平權、提升無障礙環境、守護自由民主的生活方式努力。

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