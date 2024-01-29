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支持單一召委制等改革 游錫堃爭國會龍頭尋求白營支持

立法院將於2月1日舉行新任正、副院長投票，民進黨團今日舉行黨團會議，會中通過由現任正、副院長游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」角逐。（記者謝君臨攝）

立法院將於2月1日舉行新任正、副院長投票，民進黨團今日舉行黨團會議，會中通過由現任正、副院長游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」角逐。（記者謝君臨攝）

2024/01/29 12:40

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院將於2月1日舉行新任正、副院長投票，民進黨團今（29）日通過由現任正、副院長游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」角逐。游、蔡預計下午2時30分拜會民眾黨團，游並於行前向民眾黨8位立委當選人發出公開信，明確表達他個人支持民眾黨所提出「朝向建立常設委員會單一召委制度」等改革訴求。

游錫堃於公開信中表示，感謝民眾黨團安排接受他與蔡其昌的拜訪請益。由於當前社會對政治人士閉門會談頗有意見，為避免引起疑慮，他在登門之前，開誠布公採取公開信的方式，回應民眾黨團對國會改革的期待，敬請諒解。

游錫堃說，他從政以來，以追求台灣成為「民主憲政的正常國家」為職志，民主政治就是議會政治，「加強國會改革」的理念與民眾黨團一致，各位先進要求的「5大國會改革項目」中之4項，包括：承諾修法「建立國會聽證調查」；承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」；承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」；朝向建立常設委員會單一召委制度。「我謹以個人身分敬表贊同。」

游錫堃強調，若能獲民眾黨團支持順利連任立法院長，將依《立法院組織法》第3條第2項「立法院院長應本公平中立原則，維持立法院秩序，處理議事。」的規定，積極召開相關會議協商，合議促成「國會改革」目標的達成。

游錫堃說，至於「承諾定期公布『相關經費使用』，貫徹公開透明原則」部分，現行除已依據行政院主計處中央公務機關會計月報規定，每月在網站上公告預算執行報表、會計報表、參考表等3項報表外，也接受「立法院經費稽核委員會」對立法院經臨各費的收支按月稽考。

「另，屬於院長部分，本人亦樂意依法公布。」游錫堃表示，其他若還有未盡事宜之處，未來也可以召開相關黨團會議協商處理。

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