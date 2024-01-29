民進黨團通過「游昌配」 游錫堃：我們有信心但沒把握

立法院將於2月1日舉行新任正、副院長投票，民進黨團今日舉行黨團會議，會中通過由現任正、副院長游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」角逐。（記者謝君臨攝）

2024/01/29 12:11

〔記者謝君臨、李文馨／台北報導〕立法院將於2月1日舉行新任正、副院長投票，民進黨團今（29）日舉行黨團會議，會中通過由現任正、副院長游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」角逐。游稍早受訪時坦言：「我們有信心，但沒把握。」他非常感謝民進黨團的支持，下午也將拜會民眾黨團，至於國民黨團部分將等他們選出總召人選後，再行拜會。

立法院目前共有113個立委席次，新國會民進黨取得51席、國民黨52席、民眾黨8席，另有泛藍無黨籍立委2席，由於3黨均未單獨過半，也讓新任國會議長的選舉結果勝負難料。

民進黨團今日舉行黨團會議，會中通過「游昌配」角逐國會正、副議長寶座。游錫堃於會後受訪指出，他和蔡其昌已正式獲得黨團會議通過，支持兩人競選正、副院長，非常感謝民進黨團支持，也感謝黨團總召柯建銘，謝謝大家。

游錫堃表示，將拜會3個黨團，民進黨團部分，剛才獲提名推薦後，就藉機會向大家拜託、拜會，也和每位黨團成員握手；國民黨團部分也聯絡了，他們回覆因尚未選出黨團總召，待選出後再來交換意見；下午兩點半也會拜會民眾黨團，3個黨團都有安排。

游錫堃也強調：「我想大家都知道，我們都是追求台灣成為正常國家，是一個落實民主憲政的國家，對於國會改革，我們兩位在民進黨團內沒有人會反對。」

另，由於國民黨團將提名不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣組成「韓江配」角逐國會議長，江更聲稱將與韓「同進同出」，媒體詢問游錫堃是否比照辦理。對此，游表示，我們無法預料選舉結果，很可能他沒有當選或有其他可能，雖然有信心，但沒把握，民主政治就是尊重大家投票的結果，任何結果我們都尊重。

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