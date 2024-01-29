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黃國昌憂兩大黨把小黨當空氣 韓國瑜稱會把民眾黨當「氧氣」

代表國民黨角逐第11屆立院龍頭的「韓江配」立委當選人韓國瑜（左）與立委江啟臣（右），今日上午拜會立院民眾黨團，對於立委當選人黃國昌（中）憂心，兩大黨會把小黨當空氣，韓國瑜在會中承諾，絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作「氧氣」。（記者羅沛德攝）

代表國民黨角逐第11屆立院龍頭的「韓江配」立委當選人韓國瑜（左）與立委江啟臣（右），今日上午拜會立院民眾黨團，對於立委當選人黃國昌（中）憂心，兩大黨會把小黨當空氣，韓國瑜在會中承諾，絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作「氧氣」。（記者羅沛德攝）

2024/01/29 12:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕代表國民黨角逐第11屆立院龍頭的「韓江配」立委當選人韓國瑜與立委江啟臣，今（29）日上午拜會立院民眾黨團。對於立委當選人黃國昌憂心，兩大黨會把小黨當空氣，韓國瑜在會中承諾，絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作「氧氣」。

黃國昌於會中表示，監督是在野黨天職，樂見彼此放下黨派立場進行合作，但過往常常出現民進黨、國民黨總召彼此談好之後，達成協議跟院長報告，卻把小黨當空氣的狀況，他認為，這不利國會健全和諧發展。國民黨立法院長參選人韓國瑜回應，絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作「氧氣」。

韓國瑜指出，進入國會後大家都是「同班同學」，希望攜手合作推行「在野大聯盟」，過去民進黨貪腐太嚴重，在野陣營更需要團結合作監督，他也不認同國會聽證調查權被民進黨拖延多年，以及人事同意權的審查時間被壓縮，國民黨方面承諾共同推動國會改革，對於經費使用應公開透明，也願意配合辦理。

江啟臣則說，期盼未來有更多合作和交流、共同寫下歷史，3黨不過半是推動國會改革的契機，他承諾，若「韓江配」當選，將第一時間邀請跨黨派代表召開國會改革會議，討論哪些項目能先做與具體安排時程，此外，像是總統到立院國情報告常態化、閣揆同意權，以及立法院長選舉應記名投票等議題，都希望有更多合作的可能。

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