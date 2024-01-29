中研院成功自製5位元超導量子電腦 蔡英文：台灣科技發展重要里程碑

總統蔡英文29日前往中研院，視察「中研院量子電腦專題中心研發成果」。（記者方賓照攝）

2024/01/29 12:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院去年10月受國科會資助研發並自製超導量子電腦晶片成功，並於今年的1月19日連線網路提供其他學術單位測試，總統蔡英文今（29日）赴中研院視察，蔡英文表示，我國不僅量子家密通訊有進步，這是台灣科技發展重要的里程碑‧也期許中研院擔任火車頭帶動產業發展。

量子電腦將是下世代的科技產業重中之重，我國由中研院、國科會等產官學研單位組成量子國家隊於5年投入80億元的研究經費，中研院在物理所特聘研究員陳啟東團隊帶領下，於去年10月自製5位元的量子晶片，更進一步於今年1月19日打造我國自製的超導量子電腦，蔡英文表示，這是台灣量子科技發展的里程碑，她表示台灣從國艦國造、自製衛星成功後，在世界各國都努力打造首台量子電腦後，中研院成功打造下一世代運算工具的量子電腦，意味從「台灣製造」的設備從天空、海洋到太空都有重大突破，「這是台灣的驕傲！」

蔡英文進一步指出，量子科技未來將跟人們生活息息相關，尤其量子電腦強大的運算能力，以及加密功能等對資安與AI發展就有重大影響，她也脫稿演說指出，視察時看到很多年輕研究人員的面孔感到非常振奮，表示年輕的學術人才將是台灣對全球量子科技發展的重要貢獻。

中研院院長廖俊智則表示，目前全球只有一隻手能數出來的國家有能力自製量子電腦，台灣現在也在其中，雖然目前離規模運用還有距離，但若都沒有開始，就會在整體量子科紀的競爭中太遲；國科會主委吳政忠表示，當年開始投入研究時，外界質疑我國投入量子科技的研究規模只有美、中的幾十分之一，但台灣有優秀的學研人員，也有半導體產業與相關人才，因此極有競爭力，但前提是彼此要有合作，因此中研院、國科會、經濟部與民間24家公司企業共同投入，也已取得初步成果，除量子電腦外，量子加密通訊已可傳輸到100公里。

陳啟東表示，會著力於5位元的量子晶片發展，是因為5位元的量子晶片是往高階製程邁進的關鍵，這次最困難的地方就在於打造晶片，因為量子晶片極容易受到雜質干擾，必須盡可能降低雜質，未來將會往更高位元晶片與更精進的製程邁入，預計年底前就會將量子電腦遷移到南部基地。

總統蔡英文29日前往中研院，視察「中研院量子電腦專題中心研發成果」。（記者方賓照攝）

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