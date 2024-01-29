北市衛局公布年節食品稽查 餡老滿、源石石家刈包都違規

源石石家刈包的酸菜驗出二氧化硫超標。（北市衛生局提供）

2024/01/29 11:58

〔記者蔡思培／台北報導〕農曆春節前夕是辦年貨好時機，台北市衛生局近期也前往賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點抽驗年節食品，發現花椒、竹笙、白木耳等產品品質不符規定，已要求業者下架商品。餡老滿內湖店、上海火腿公司的竹笙、雅苑粵菜港式飲茶、源石石家刈包等店家都有商品違規。

衛生局此次針對年節商品檢驗防腐劑、漂白劑、殘留農藥、乙型受體素類、微生物、多重動物用藥、黃麴毒素、重金屬有無超標，發現4件花椒、6件生鮮蔬果、3件竹笙、2件白木耳、2件菇類、2件即食豆乾不合格。上海火腿公司的竹笙驗出漂白劑、殺菌劑、4樣殺蟲劑超標；餡老滿內湖店的竹笙一級驗出2樣殺蟲劑超標；雅苑粵菜港式飲茶的竹笙也驗出2樣超蟲劑超標。

衛生局表示，殘留農藥含量不合格者，會違反食品安全衛生管理法，可開罰6萬元至2億元罰鍰；添加物使用不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，會違反食品安全衛生管理法，可開罰3萬元至300萬元罰鍰。衛生局已通知不合格商品的販售商及進貨端業者立即下架商品，經追查產品來源為外縣市者，也移請該縣市衛生局辦理。

衛生局今天也公布醃漬及脫水蔬果（含蜜餞）抽驗結果，發現3件酸菜、1件醃漬鳥梨、1件鳥梨、1件「漬の菜」不合格，源石石家刈包的酸菜驗出二氧化硫超標，衛生局已要求下架違規產品，並交由源頭雲林縣衛生局辦理後續。衛生局表示，上述不合格商品調查若查證違反食品安全衛生管理法，可開罰業者3萬元至300萬元罰鍰

衛生局提醒民眾選購年節產品時，可至信譽良好的店家或網路電商平台購買外，儘量選擇包裝及標示完整的產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊；也建議消費者不要過量食用加工食品，可搭配足量水分攝取，多食用當季新鮮蔬果。

衛生局抽驗發現酸菜不合格。（北市衛生局提供）

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