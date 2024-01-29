遭疑不支持游當立法院長 柯建銘：柯文哲講的話你相信嗎

柯文哲昨稱「柯建銘（右）也沒有很希望游錫堃（現任立法院長）當選」，民進黨團總召柯建銘反問，「柯文哲的話你會相信嗎？」（記者塗建榮攝）

2024/01/29 11:13

〔記者李文馨、謝君臨／台北報導〕民進黨今（29）日上午舉行新會期的黨團大會，針對柯文哲昨稱「柯建銘也沒有很希望游錫堃（現任立法院長）當選」，會前總召柯建銘反問，「柯文哲的話你會相信嗎？」他說，其實柯文哲不懂他的心，全立法院、全中華民國，沒有一個比他更支持游院長，院長選舉他甚至比游更積極，這很清楚。

國會選舉3黨不過半，擁有8席的民眾黨成為關鍵少數。國民黨立法院長、副院長參選人韓國瑜、江啟臣上午已前往民眾黨團與8名立委閉門會談，爭取支持。民進黨上午舉行新會期的黨團大會後，預計會中將通過由現任立法院正、副院長游錫堃、蔡其昌組成的「游昌配」角逐國會議長寶座，並於下午拜會民眾黨團。

柯建銘表示，院長游錫堃、副院長蔡其昌拜訪民眾黨，是過去長期以來的「禮貌性拜訪」，「民眾黨難道不了解游院長、不了解韓國瑜嗎？」他強調，選韓國瑜的後遺症，民眾黨要自己想清楚。

柯建銘直言，立法院長最重要的就是議事中立，沒有辦法指揮政黨提出任何法案，也無法對司法改革或居住正義發表意見，最重要的是國會外交。他指出，游錫坤在4年任期內，有80個國家、300個團來台訪問，也看得到法國、立陶宛、捷克在國會演講，這很重要。

柯建銘提醒，韓國瑜曾講過「憲法九二共識（指韓曾稱《中華民國憲法》的九二共識是最重要的正確方向）」，還有中國官媒《央視》公開為韓國瑜助選，若選韓，應要考慮在國會外交上，是否會受到中共的影響，乃至於指揮。

媒體詢問，民眾黨的閉門會談是否在脅持藍綠？柯建銘說，民眾黨是在作秀，藍綠不可能被脅持，「你到今天還不知道投給誰，這個黨可以關門了吧？這是核心價值的問題。」至於國民黨去閉門會談，是否會重演君悅會談，再次被騙？柯說，「國民黨再被騙就自己白癡。」

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