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A馬吳競選經費被批「黨庫通家庫」 卓伯仲判2年10月定讞

卓伯仲（見圖）A馬吳競選經費被批「黨庫通家庫」，被判刑2年10月定讞。（資料照）

卓伯仲（見圖）A馬吳競選經費被批「黨庫通家庫」，被判刑2年10月定讞。（資料照）

2024/01/29 12:16

〔記者溫于德／台北報導〕前彰化縣長卓伯源之弟卓伯仲，12年前涉侵占馬英九、吳敦義競選經費1800萬多元，最高法院維持更二審見解，痛批卓「黨庫通家庫」，然全案審理逾8年，適用速審法減刑，依兩個商業會計法中填製不實罪，對卓判刑2年10月定讞，卓確定入獄。

卓伯仲被控在馬英九、吳敦義競選總統期間，擔任馬吳彰化競選總部執行總幹事，保管馬、吳全國競選總部、中國國民黨中央黨部交給的輔選經費，卻把1000萬元匯給敞盛公司周轉；卓後再挪用馬吳彰化競選總部的輔選經費800萬餘元。

台中高分院更二審認為，卓伯仲身為馬吳彰化競選總部的執行總幹事，卻未盡責妥善保管僅得用來輔選的經費，擅自挪用，並設法取得不實發票以便核銷。

更二審進一步指卓伯仲具有博士學歷，應知幾十年來台灣的民主化轉型過程，人民所期待的就是藉由法律透明的監督機制，擺脫黨國不分、公庫通私庫、政商勾結的惡習。

卓伯仲卻利用民主制度的包裝，以及支持者的熱情捐輸，以黨庫通家庫的方式恣意行事，逃避應受政治獻金法規範的監督義務，且犯後否認犯行，但全案速審法減刑規定，更二審決定依兩個商業會計法中填製不實罪對他判刑2年10月。最高法院駁回上訴確定。

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