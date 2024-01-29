為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

四海幫前堂主深夜遭毆又酒駕 酒測值高達1.01

四海幫前楊姓堂主酒駕被逮，酒測值達1.01mg/l。（記者姚岳宏翻攝）

四海幫前楊姓堂主酒駕被逮，酒測值達1.01mg/l。（記者姚岳宏翻攝）

2024/01/29 10:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕四海幫前海雲堂堂主62歲楊姓男子，昨深夜酒後到台北市興安街一間餐廳借廁所時，與人口角衝突後遭對方毆打，路人報警，警方到場時楊男已駕車離去，由於路人指稱楊男疑似酒駕，警方立刻追上前，在興安街與復興北路口攔下楊男，酒測值高達1.01mg/l，詢後依公共危險罪嫌送辦。

中山分局長春所昨晚近12時接獲110報案，稱在興安街116號1樓有民眾受傷需要協助，遂趕往現場了解，警方到場並未發現該民眾，路邊民眾表示，該男已開賓士車離去並疑似酒駕，警方隨即追上前在下個路口攔查該車。

警方調查，楊男下車時，身上散發濃濃酒味，對其實施酒測，一開始他不願配合，一直吹不出氣，經一番折騰才完成酒測，酒測值高達1.01mg/l，沒想到酒測後，楊男又稱要上車拿手機，拒不下車，警方避免他有踰矩舉動，立刻強力將他拉下車，上銬逮捕並告知其相關權利。

警方詢問楊男臉部為何有傷，楊男告知警方他在興安街116號前遭一名男子毆打，經擴大調閱監視器畫面，發現毆打楊男的民眾為李姓男子，楊男在警詢筆錄表示李男提出傷害告訴，警方後續將通知李男到案說明並函送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防堵尾牙、旺年會醉上路 高市警2天大執法抓到34件酒駕
2024/01/28 21:38

防堵尾牙、旺年會醉上路 高市警2天大執法抓到34件酒駕
BMW撞護欄起火燃燒 醉駕駛竟佯稱路過想躲酒測
2024/01/28 16:36

BMW撞護欄起火燃燒 醉駕駛竟佯稱路過想躲酒測

市政角地＋惠文學區 「雲頂」打造輕奢生活感
尾牙喝2瓶啤酒聽致詞1.5小時 自認退了騎車回家仍超標
2024/01/28 12:13

尾牙喝2瓶啤酒聽致詞1.5小時 自認退了騎車回家仍超標
現役軍人酒駕追撞釀2輕傷 酒測值1.06毫克
2024/01/28 11:28

現役軍人酒駕追撞釀2輕傷 酒測值1.06毫克

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
im.B吸金90億 主嫌曾耀鋒30人起訴
2023/08/30 05:30

im.B吸金90億 主嫌曾耀鋒30人起訴
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播