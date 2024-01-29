四海幫前堂主深夜遭毆又酒駕 酒測值高達1.01

四海幫前楊姓堂主酒駕被逮，酒測值達1.01mg/l。（記者姚岳宏翻攝）

2024/01/29 10:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕四海幫前海雲堂堂主62歲楊姓男子，昨深夜酒後到台北市興安街一間餐廳借廁所時，與人口角衝突後遭對方毆打，路人報警，警方到場時楊男已駕車離去，由於路人指稱楊男疑似酒駕，警方立刻追上前，在興安街與復興北路口攔下楊男，酒測值高達1.01mg/l，詢後依公共危險罪嫌送辦。

中山分局長春所昨晚近12時接獲110報案，稱在興安街116號1樓有民眾受傷需要協助，遂趕往現場了解，警方到場並未發現該民眾，路邊民眾表示，該男已開賓士車離去並疑似酒駕，警方隨即追上前在下個路口攔查該車。

警方調查，楊男下車時，身上散發濃濃酒味，對其實施酒測，一開始他不願配合，一直吹不出氣，經一番折騰才完成酒測，酒測值高達1.01mg/l，沒想到酒測後，楊男又稱要上車拿手機，拒不下車，警方避免他有踰矩舉動，立刻強力將他拉下車，上銬逮捕並告知其相關權利。

警方詢問楊男臉部為何有傷，楊男告知警方他在興安街116號前遭一名男子毆打，經擴大調閱監視器畫面，發現毆打楊男的民眾為李姓男子，楊男在警詢筆錄表示李男提出傷害告訴，警方後續將通知李男到案說明並函送偵辦。

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