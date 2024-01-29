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首頁　>　臺北市

韓江配拜會白黨團 暢談4項國會改革、未提單一召委制

立法院長龍頭之爭將在2月1日投票選舉，國民黨正、副院長候選人韓國瑜（左3）、江啟臣（左2）29日拜會民眾黨立法院黨團尋求支持。經過閉門會議後，民眾黨立委當選人黃國昌（右2）、黃珊珊（右1）陪同韓、江接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

立法院長龍頭之爭將在2月1日投票選舉，國民黨正、副院長候選人韓國瑜（左3）、江啟臣（左2）29日拜會民眾黨立法院黨團尋求支持。經過閉門會議後，民眾黨立委當選人黃國昌（右2）、黃珊珊（右1）陪同韓、江接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

2024/01/29 10:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕將代表國民黨角逐立院龍頭的「韓江配」立委當選人韓國瑜與立委江啟臣，今（29）日上午拜會立院民眾黨團。韓國瑜會後聯訪指出，雙方在閉門會談中針對民眾黨團日前提出的4項國會改革幾乎無話不談、溝通徹底，至於立委當選人黃國昌昨提出的「單一召委制」則未提及。

韓國瑜會後先是大讚民眾黨的會面安排既貼心又細膩，且效果卓著，接著說明他們在閉門會談中，溝通了國會改革，討論在野黨未來能否聯手滿足廣大人民的需求與期待，幾乎無話不談，所有溝通意見都說得非常徹底。

韓國瑜也表示，很多人都說是密室協商，好像有利益在勾結，他要再次澄清，當今國民黨在野，只有無比真誠地與民眾黨交流意見，請各界不要用負面思維看這場良性、健康的拜會，也期待民眾黨8席立委未來在立院新國會、新改革、新期待，共同有卓越表現，滿足人民期待。

黃國昌也對「韓江配」的到訪交流表達感謝，並強調這是一場非常良性健康的互動，絕對不是外界形容的「私設刑堂」，或是要密室協商交換什麼，主要是兩邊針對國會改革的理念，與未來在國會中所有立委如何讓台灣的國會民主更符合國家、人民的期待。

黨團副主任楊寶楨指出，韓國瑜、江啟臣會中有說會積極推動國會改革，並希望在野能有更多合作。

至於民眾黨團是否會投票給「韓江配」，楊寶楨說，他們會持續討論，再看與民進黨提出人選的討論，以及是否有國會改革的共識，而今日下午民進黨提名的正副院長人選，預計也會赴民眾黨團拜會，具體拜會形式仍在考慮、討論中。

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