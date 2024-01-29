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藍委擬推「藐視國會罪」 蔣萬安：尊重議事殿堂是基本態度

台北市長蔣萬安29日出席「照護新境界國際自立支援論壇」前受訪。（記者朱沛雄攝）

台北市長蔣萬安29日出席「照護新境界國際自立支援論壇」前受訪。（記者朱沛雄攝）

2024/01/29 10:26

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨有立委準備推動「藐視國會罪」，讓官員不得反質詢，過去曾與前行政院長蘇貞昌唇槍舌戰的台北市長蔣萬安對此表示，尊重國會、尊重議事殿堂，這是應該要有的基本態度。

國民黨準立委羅智強有意推動「藐視國會罪」及「國會偽證罪」，讓官員不得反質詢、不敢藐視國會；蔣萬安今（29）天早上出席在圓山舉辦的照護新境界國際自立支援論壇，會前受訪對此表示，在立法院代表民意的立法委員質詢政府各部會首長或行政院長，任何官員都應該面對問題正面回答，不應該有反質詢或者是羞辱國會議員的情形，這是人民無法接受的。

蔣萬安表示，不管是過去在立法院擔任立法委員質詢首長，或是現在接受議會議員的質詢，不論在哪一個崗位，尊重國會、尊重議事殿堂，這是應該要有的基本態度。

至於市府的預算還卡在台北市議會，蔣萬安表示，會持續加強跟議會的溝通，有關政見推動的一些預算，目前送到政黨協商，在協商的過程，希望能夠讓議員充分瞭解市府編列預算相關的目的以及預計達成的成效，希望議員能夠支持；對於議員在預算審查過程提出的各項建議，市府都會虛心地接受聆聽，然後做適度的調整。

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