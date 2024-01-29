2024第11屆女性立委當選人占41.6％ 較第10屆補選後略降

行政院性別平等處於今（29）日發布「2024年性別圖像」，在女性參與決策部分，2024年1月第11屆立法委員選舉當選人，女性占41.6%，與2020年選舉結果相同，惟較2022年1月第10屆立法委員補選後，女性占42.5%略為下降。 （資料照）

2024/01/29 09:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院性別平等處於今（29）日發布「2024年性別圖像」，在女性參與決策部分，2024年1月第11屆立法委員選舉當選人，女性占41.6%，與2020年選舉結果相同，惟較2022年1月第10屆立法委員補選後，女性占42.5%略為下降。

此外，2022年直轄市長及縣市長選舉後，各地方政府一級主管及所屬機關首長有基隆市、新竹縣、高雄市、連江縣、嘉義縣、新北市及苗栗縣等7個縣市女性比例達3分之1以上，另有4個縣市則不到20%。

在董監事部分，2022年國營事業董事任一性別符合3分之1原則達成率為66.7%，較2013年0%大幅提升，另上市（櫃）女性董事占15.6%，雖較10年前提升3.5個百分點，惟仍遠低於男性。

行政院指出，我國自2019年5月起同性婚姻可合法登記，且在2023年放寬同性伴侶跨國婚姻及收養子女的權利，婚姻平權更進一步，截至2023年全國同性伴侶完成結婚登記共計2萬5716人，其中男性7748人、女性1萬7968人，以國籍觀之，國人與外籍人士同性伴侶完成結婚登記1054人，男性644人，女性410人。

為鼓勵男性共同分擔家務，2021年7月起育嬰留職停薪津貼從6成提升至8成、放寬彈性申請等，使政策實施次年度（2022年）男性申請比例達25.2%，較新制實施前（2020年）的18.2%提升7個百分點，也創下歷年來新高。

在人身安全部分，依性騷擾防治法受理性騷擾申訴調查結果成立事件，被害人超過9成為女性；在「虛擬環境-科技設備」場所發生之數位/網路性別暴力（如性騷擾），占所有場所約2成4。

我國近年來積極培育女性科研人才， 2021年女性研究人員占23.1%，呈現穩定成長趨勢。高等教育階段，2020年我國女性畢業生就讀STEM領域，以「自然科學、數學及統計」43.1%最多、「資訊通訊科技」29.5%次之、「工程、製造及營建」18.9%再次之；與主要國家相比，我國高等教育女性投入「資訊通訊科技」領域占比，較其他國家高出3.9-8.1個百分點。

行政院指出，此次首度納入2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，我國成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；另2023年建立「我國性別平等指數」，與歐盟「性別平等指數」（GEI）相較，我國成績居歐盟27個國家排名第12名。

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