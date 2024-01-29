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賴士葆取消、談話節目又再約羅智強 聊立院龍頭、總召選舉

國民黨立委羅智強（右）接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。（記者林欣漢翻攝）

國民黨立委羅智強（右）接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。（記者林欣漢翻攝）

2024/01/29 09:55

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅智強今日接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，王淺秋透露，原本今天是安排專訪羅智強，後來因為立法院國民黨團總召選舉，邀請到國民黨立委賴士葆上節目，但賴週六晚間突然傳訊給她稱要取消，因此又再請羅來上節目。

羅智強表示，一般來講候選人上節目是想要有闡述的機會，通常是不會臨時說不去，他聽到賴士葆臨時說不去，就覺得可能會退選，但總召選舉的領表時間也結束了，現在就是國民黨立委傅崐萁同額競選，沒有懸念。他認為，傅崐萁可能會有新的做法及態度，與民進黨團柯建銘會有比較多的火花、針鋒相對，具體還要看傅怎麼表現。

立院正副龍頭選舉在即，國民黨推出的「韓江配」今日至立院民眾黨團閉門會談。羅智強表示，主要是民眾黨的態度，支持藍韓國瑜上、支持綠游錫堃上，副院長也是同樣道理；至於跑票、投錯票或肚子痛等情況，應該不太容易發生。

羅智強認為，韓國瑜去拜會民眾黨團是應該的，從民眾黨的角度，「我選你要給我個理由」，目前民眾黨提出的國會改革訴求，基本上國民黨是照單全收，再加上一些自身的主張。

羅智強指出，新國會三黨不過半提供一個契機，他除了推動國會議長記名投票，還有國會聽證制度、藐視國會罪，以及總統赴立法院做國情報告常態化。民進黨總統當選人賴清德選前也曾承諾，願應邀到立法院報告。過去民進黨也主張過總統赴國會報告，而且要求即問即答，「今天我是來幫民進黨實現這個改革。」

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