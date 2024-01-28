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露營遇情侶連3天都在啪！她曝叫床聲「勾人性慾」吸上萬人朝聖

有女網友28日在網上分享露營時遇到陌生男女打野砲的經歷，引發熱議。露營示意圖，與本文無關。（資料照）

有女網友28日在網上分享露營時遇到陌生男女打野砲的經歷，引發熱議。露營示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/01/28 22:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有名女網友出外露營，卻遇到一對男女直接在露營區打野砲，晚上被女方的放肆叫床聲吵到不能入睡，該名女網友今天（28日）將這段荒謬遭遇分享到網上，表示雖然有去制止這對男女，但她也坦言女方的歡愉聲「很勾人性慾」，吸引上萬名網友按讚，直呼想報名到現場聽。

一名女網友今天在臉書社團「露營公社」發文表示，近日和家人到台北「碧山露營場」露營3天2夜，所在營區內只有2個帳篷，除了他們以外還有一對男女也到該地露營，沒想到這對男女不顧其他人也在場，趁夜「大戰」，女方的激情叫床聲，讓有帶未成年小孩的原PO十分困擾。

原PO第1天晚上還有些委婉的要求對方小聲一點，但第2天依舊沒改善，氣得原PO直接跑到隔壁帳篷指責「小姐你會不會太誇張！叫床聲可不可以控制一下，不要這麼大聲！」到了第3天早上，這對男女乾脆轉移陣地，但啪啪聲仍大到吵醒原PO，但因為不知道對方在哪裡激戰，沒能出聲制止，「人都有七情六慾，很正常，但叫床聲影響到他人就實在很不應該！」

不過原PO也坦言，「其實那個叫聲真的蠻好聽的，不同於A片，很勾人性慾，感覺得出來她爽翻天了呢！」她還透露，這對男女其實很常到該露營區露營，「之前也有不少其他露友反應過，所以他們還算是有名」。該貼文一出吸引上萬名網友按讚，「天氣太冷忘了帶保暖的裝備，所以只好『用愛發熱』」、「有沒有考慮跟她拼？」、「想到現場聽」、「厲害的，我超過200露了從沒碰過」、「之後遇到去他們帳篷前放大悲咒」、「為什麼別人的露營比較好玩？」

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