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台北年貨大街明年滿30年 蔣萬安承諾：擴大舉辦、規劃更多亮點

蔣萬安至台北年貨大街（迪化商圈）發放發財金，農曆過年將至，迪化街開始出現購滿年貨的人潮。（記者王藝菘攝）

蔣萬安至台北年貨大街（迪化商圈）發放發財金，農曆過年將至，迪化街開始出現購滿年貨的人潮。（記者王藝菘攝）

2024/01/28 19:17

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北年貨大街今年舉辦邁入第29年，明年將滿30年，迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和提議，盼明年年貨大街能夠擴大舉辦。對此，台北市長蔣萬安致詞時承諾，「當然！要擴大舉辦」，他強調，各縣市都有辦年貨大街，但迪化街才是真正富有人情味與滿滿熱情的年貨大街，明年不只要擴大舉辦，還要規劃亮點。

蔣萬安昨拜年首站到台北後站商圈、華陰街北車商圈及台北地下街；今（28日）拜年第二站到迪化街永樂廣場，並於現場發送「龍好運發財金」，民眾早早就在現場排隊準備領取蔣萬安的發財金，沾沾過年財氣。

鄭玟和致詞說，今年是疫情後全面的開放的第一次，今年預估逛年貨大街人潮可達到150萬人次，同時營業額要挑戰17億元；「老天爺幫忙，天氣很好」，有點冷，南北貨過年氣氛就是要冷；今年台北年貨大街「年貨一條龍」，恰逢明年龍年，而且現在也都是一條龍，包含接駁、購物一條龍，迪化街本身就是一條龍，南京西路龍頭一直延伸到民權西路，也盼望整條迪化街都要活化；年貨大街是由迪化街最早發起，「我們一定要辦的更好」，希望明年30年週年能夠擴大辦理。

蔣萬安致詞表示，過年前都會來迪化街置辦年貨；年貨大街自1996年開始至今年29屆，明年迎來第30屆。蔣也提到鄭文和致詞時的明年擴大舉辦的請求，「當然要擴大舉辦」；他強調，雖然各縣市都有舉辦年貨大街；但迪化街才是真正富有人情味與滿滿熱情的年貨大街，明年不只要擴大舉辦，還要規劃更多亮點。

蔣萬安提到，過去年貨大街最困擾的停車交通問題，今年特別規劃接駁專車，從北門二號出口、華陰街、到台北地下街，一開始前幾天載客率就達到8成；另有全國首創的台北年貨大街線上專區，方便線上購買。蔣萬安也提到，他發現已經有民眾整理年貨大街攻略，另外蔣也自曝，「自己很喜歡草莓大福、車輪餅」等甜食，最後他則祝福大家新的一年「恭喜發財、好運龍來」。

台北市長蔣萬安（圖左）至台北年貨大街（迪化商圈）發放發財金。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（圖左）至台北年貨大街（迪化商圈）發放發財金。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安至台北年貨大街（迪化商圈）發放發財金，會中蔣萬安與來賓們一同主持開幕儀式。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安至台北年貨大街（迪化商圈）發放發財金，會中蔣萬安與來賓們一同主持開幕儀式。（記者王藝菘攝）

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和。（記者陳冠甫攝）

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和。（記者陳冠甫攝）

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