寒流發威帶動雞蛋需求 蛋價連2週調漲批發價明漲2元

寒流發威，加上春節用蛋需求增加，雞蛋產銷代表決議再調漲蛋價，批發價週一起漲至52元。（資料照）

2024/01/28 14:34

〔記者陳嘉怡／台北報導〕寒流發威，民眾吃火鍋需求暢旺，加上春節將至糕餅和年菜用蛋需求增加。台北市蛋商公會今（28）日決議，繼上週調整蛋價，雞蛋批發價格明（29）日起再調漲至52元，產地價週三跟進調漲2元、漲至42.5元。農業部表示，此次蛋價調漲主要是因應雞蛋需求量提升，屬於合理調漲；另也呼籲目前雞蛋產量穩定，消費者不須急於搶蛋。

中華民國蛋價評議委員會執行長陳進丁表示，最近因為天氣冷火鍋消費市場熱絡，加上春節前夕是糕餅業者的用蛋高峰期，另外有些餐飲業者會儲備過年蛋量，都讓近期雞蛋消費量明顯成長。經過雞蛋產銷代表開會討論後決定，雞蛋批發價29日起漲2元，從每台斤50元調整到52元；產地價31日起跟進，從每台斤40.5元調整到42.5元，並在1日將刊登在雞蛋產地交易行情價格表。他也表示，到農曆新年之前，蛋價應該不會再調漲。

陳進丁也表示，天冷也影響到母雞的下蛋率，加上部分蛋農會利用春節前後，幫雞隻換羽，都會稍微影響到產量，但今年並沒有出現像去年大規模的禽流感疫情，應不會重演去年蛋荒，消費者不須急於搶蛋。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，目前國內投入生產蛋雞共3433萬隻，雞蛋每日生產量為12.15萬箱，約等於國人平均每日消費需求量的12萬箱（2400萬顆），雞蛋產量趨於穩定。不過，最近天冷帶動火鍋需求，加上春節將近業者製作糕餅、年菜都會使用到雞蛋，短期內雞蛋需求增加，供貨可能相對吃緊，此次蛋商調整蛋價屬於合理調漲範圍。

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