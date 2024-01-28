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誤入「飆股」群組險遭騙80萬 警方請被害人將計就計逮2車手

員警突然出面逮捕林姓車手（右）、銬上手銬，車手一臉錯愕。（記者王冠仁翻攝）

員警突然出面逮捕林姓車手（右）、銬上手銬，車手一臉錯愕。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/28 12:27

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區賴姓男子透過手機通訊軟體加入「飆股」群組，群組中有自稱「理財老師」報「明牌」，還說只要匯款到某帳戶就能在某投資平台註冊、買股，他躍躍欲試，但忐忑不安，於是向警方諮詢，員警一聽驚覺他遇上詐騙集團，討論後決定請他將計就計約出假冒成「理財專員」的王姓、林姓車手，警方趁機逮捕兩名車手、還搜出毒品。

警方調查，賴姓男子在本月初透過通訊軟體加入一個股票投資群組，他沒發現這是詐騙集團設下的陷阱；賴在群組內對於「理財老師」所說的投資項目相當有興趣，頻頻發問，對方於是要他匯款80萬元到某戶頭，還說這樣就能在某投資平台註冊、買股。

賴躍躍欲試但內心又深感不安，他於是跑到住家附近的士林分局永福所求助；員警一聽他說完來龍去脈，驚覺他遇上詐騙集團典型的假投資詐騙，員警為了逮捕詐團成員，要賴配合警方、將計就計，邊理由將假扮成「理財專員」的車手約出來。

賴依警方所說，日前與對方相約在士林區某咖啡店，警方則在一旁埋伏守候，員警等到對方現身，隨即逮捕王姓、林姓車手，其中警方還在王身上搜出毒品甲基卡西酮。據了解，王、林兩人落網後自稱是透過求職「快遞員」，依照指示前往取貨，否認自己是詐騙集團車手。

警方除了將兩人依詐欺罪嫌送辦，同時也將深入追查幕後詐騙集團。

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警方在王姓車手身上搜出毒品甲基卡西酮。（記者王冠仁翻攝） <b>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</b>

警方在王姓車手身上搜出毒品甲基卡西酮。（記者王冠仁翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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