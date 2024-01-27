明天北部仍偏濕冷！週一才會明顯回溫 轉乾要等到週三

未來一週溫度趨勢圖。（氣象署提供）

2024/01/27 19:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明天（28日）北部、宜蘭仍偏冷，還有華南水氣通過，中央氣象署預報員曾昭誠說，北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地、中南部山區有零星降雨機會，中南部平地多雲到晴。氣溫方面，明天北部、宜蘭整天約12度到15度，中南部低溫約15度，白天高溫有20度以上，越南邊會越熱，今天在高雄內門白天就有到28度。

曾昭誠說，原本預判下週一、下週二就會轉乾，不過，最新預報看來仍有些水氣，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下週三後才會明顯轉乾，一路到下週四僅東半部、恆春半島有局部短暫雨。下週五、下週六水氣又會略為增加，除東半部、恆春半島，基隆北海岸、北部山區也會有局部短暫雨。

氣溫方面，曾昭誠說，下週一白天起各地都會明顯回溫，北部白天氣溫可來到20度到22度、中南部在25度上下，後續一路到下週五，各地氣溫會持續上升；下週二起各地清晨低溫也都會回升到16度到18度左右，白天各地都有約25度，下週三到下週五，中南部部分地區更有機會來到28度到30度。

曾昭誠說，今、明2天仍有水氣通過，今晚到明晨水氣跟氣溫有配合的話，中部以北3000公尺以上高山，像是玉山、合歡山等，都有降雪機率。

未來一週降雨趨勢圖。（氣象署提供）

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