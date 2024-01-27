為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

明天北部仍偏濕冷！週一才會明顯回溫 轉乾要等到週三

未來一週溫度趨勢圖。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢圖。（氣象署提供）

2024/01/27 19:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明天（28日）北部、宜蘭仍偏冷，還有華南水氣通過，中央氣象署預報員曾昭誠說，北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地、中南部山區有零星降雨機會，中南部平地多雲到晴。氣溫方面，明天北部、宜蘭整天約12度到15度，中南部低溫約15度，白天高溫有20度以上，越南邊會越熱，今天在高雄內門白天就有到28度。

曾昭誠說，原本預判下週一、下週二就會轉乾，不過，最新預報看來仍有些水氣，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下週三後才會明顯轉乾，一路到下週四僅東半部、恆春半島有局部短暫雨。下週五、下週六水氣又會略為增加，除東半部、恆春半島，基隆北海岸、北部山區也會有局部短暫雨。

氣溫方面，曾昭誠說，下週一白天起各地都會明顯回溫，北部白天氣溫可來到20度到22度、中南部在25度上下，後續一路到下週五，各地氣溫會持續上升；下週二起各地清晨低溫也都會回升到16度到18度左右，白天各地都有約25度，下週三到下週五，中南部部分地區更有機會來到28度到30度。

曾昭誠說，今、明2天仍有水氣通過，今晚到明晨水氣跟氣溫有配合的話，中部以北3000公尺以上高山，像是玉山、合歡山等，都有降雪機率。

未來一週降雨趨勢圖。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢圖。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
暖氣開半天還是冷颼颼！內行人點出關鍵：「這樣做」事倍功半
2024/01/26 20:24

暖氣開半天還是冷颼颼！內行人點出關鍵：「這樣做」事倍功半
專家估預估年假前不再寒流極凍 春節先偏乾冷再轉暖濕
2024/01/26 10:50

專家估預估年假前不再寒流極凍 春節先偏乾冷再轉暖濕

電信頻譜佈局各不同 4G雙低頻成關鍵

酒迷品飲不求人！AI助你解密烈酒世界
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播