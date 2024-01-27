黃朝琴獎學金助學54年 嘉南貧生翻轉成台大醫院院長、科技董座

黃朝琴獎學基金會迄今共有65名受獎生，包括前台大醫院院長陳石池等優秀人才。（黃朝琴獎學基金會提供）

2024/01/27 19:25

〔記者林曉雲／台北報導〕「要學會打好手中爛牌」、「珍惜貴人就在身旁」，黃朝琴獎學基金會創立54年，迄今共65名學生受獎，每人獲贈總計40萬到50萬元獎學金，支付大學4年學費，已培育出前台大醫院院長、大學教授、前財政部政次、科技公司董事長等人才，例如幫助考上台大電機，卻沒有車錢、學費到台北的陳有諒圓夢成功，也幫助前台大醫院院長陳石池順利唸完大學，今天舉辦54週年紀念會。

基金會自1971年開始，每年獎勵原台南縣各鄉鎮及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉的清寒家庭優秀青年就讀大學，每年獎助約15人到18人，每位獎學金總額40萬到50萬元（每學期5萬元），50多年來已為台南及嘉義偏鄉的清寒家庭，成功翻轉清寒學子的人生及家庭。

董事長黃蘭君回憶，父親黃朝琴曾明確表示：「優秀青年青年無法選擇原生家庭，讓他們因奬學金而沒有後顧之憂，努力用功及發揮潛力，就可翻轉人生和家庭。」他也提醒大家「重視每次的相遇和緣分，因為貴人就在你身旁。」

第一屆受獎生陳有諒是蔚華集團董事長及數家科技公司創辦人，他考上台大電機系，卻沒有到台北的車錢、註冊費及生活費，成為受獎學生，繳了註冊費及2個月生活費，加上兼家教而熬過4年，後來創業成立公司，照顧很多家庭，並設立獎學金，他勉勵受獎生「千金難買少年貧」、「沒有岩石，怎麼激得起美麗的浪花？」

首屆受獎生林通義是佳茂化學及正安投資公司董事長，原本想當醫生，但醫學院要讀7年太久，學費又很貴，轉讀理工科，因為有獎學金才安心讀完大學，讓他從佃農子弟翻身為企業主。

第4屆陳石池曾任台大醫院院長、現任台大醫學院教授，民國63年考上台大，當時獎學金每學期5000元，註冊費2000多元，付了學費還可支付住宿費和生活費，後來調高為7500元，助他順利念完大學，他勉勵學生，「要學會打好手中的爛牌。」

第6屆受獎生吳當傑曾任財政部政務次長、金管會副主委、台灣土地銀行及華南金控董事長、現任台灣金融總會祕書長及國泰金控獨董，獎學金如同溫暖的陽光照亮生命的每一個角落，他鼓勵學生，不要因一時經濟困頓而阻礙學習之路。

第10屆受獎生陳榮傳曾任公平交易委員會委員及台北大學法律系主任、現任台北大學特聘教授，認為基金會獎學「初心不變」，是「大願無量」，「曾經的貧困是生命中珍貴的恩賜與養分」、「感恩一切，豐盛必定到來！」

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