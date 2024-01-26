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首頁　>　臺北市

按摩竟抓胸襲陰到泛紅 國術館老闆竟還尾隨妙齡女

妙齡女子到國術館，遭負責人抓捏部、胸部，還被尾隨，憤而提告。示意圖。（資料照）

妙齡女子到國術館，遭負責人抓捏部、胸部，還被尾隨，憤而提告。示意圖。（資料照）

2024/01/26 23:05

〔記者楊國文／台北報導〕台北市國術館林姓負責人為妙齡女子按摩，竟反常用力抓捏胸部，還將手伸入褲子內，「一手撫摸陰部、另一隻手抓胸」。女子離開後，林男竟一路尾隨，嚇得她跑到超商內求救。高等法院依據被害人左胸、外陰部均被抓捏至泛紅驗傷結果等證據，認定林男犯行明確，依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

判決指出，林男在台北市經營國術館，提供按摩服務。2022年5月某天傍晚，妙齡女子小雅（化名）到國術館，經林男解說後，同意肩頸、背部按摩及溫灸。

過程中，林男要求躺臥按摩床的小雅拉起上衣，解開內衣扣環。不久後，林男突然將雙手伸入她的內衣抓捏胸部，大拇指按壓胸部間的部位，小雅察覺有異，將林男手推開。

林男改為按壓腹部，卻繼續向下，將小雅外褲拉到肚臍至陰阜間，伸手到內褲裡撫摸，另一隻手抓她胸部，強制猥褻得逞。小雅不甘受辱提告。

林男應訊時否認犯行，辯稱沒有要求小雅拉起上衣、解開内衣扣環以利操作，而且是依照她的要求按壓腹部肚臍周圍部位，也是隔著衣服按摩，並未摸胸部、陰部及陰部附近，警詢時，記載他有將手深入內褲一點點，則是記錯了。林男律師辯解，小雅說詞有很多瑕疵，若她確實遭林男強制猥褻，應該會喊救命或立即報警才對。

法官審理時，小雅證稱，林男按摩時，反常地用力抓捏她的胸部，也碰觸陰部等私密處，她離開國術館後，心裡很恐慌，不知道如何處理，突然間，林男竟出現在她面前，拿出手機向男友求救，跑到超商向店員請求協助躲藏。

高等法院審理認為，依據小雅案發後於隔天凌晨到醫院驗傷結果，左乳房、外陰均泛紅，約有4乘2公分的大小，與她證稱遭林男用力抓捏情形相符；另外，小雅離開國術館後，林男竟一路隨她到超商，她嚇得躲到超商內拜託店員協助躲藏，動機不尋常，加上小雅前後指述一致，也無誣陷動機，男友也證稱，她急著撥數通電話求救，「有人要性侵我，快來救我」，認定林男犯行明確，依強制猥褻罪判刑6月、可易科罰金18萬元，可上訴。

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