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正妹議員耿葳「自己畫春聯」傳遞滿滿祝福

國民黨議員耿葳自己設計、自己畫春聯，頗受好評。（耿葳提供）

國民黨議員耿葳自己設計、自己畫春聯，頗受好評。（耿葳提供）

2024/01/26 21:45

〔記者楊心慧／台北報導〕春節將至，政治人物、民意代表紛紛推出春聯送給民眾，民眾黨台北市議員黃瀞瑩推出「龍易脫單」、「龍易發財」的春聯，備受好評，不少單身民眾到服務處瘋搶；國民黨議員耿葳則是「自己的春聯自己畫」，希望透過親筆題字、親筆設計及畫圖，傳遞祝福給民眾。

國民黨議員耿葳每年的春聯都是自己設計自己畫，她受訪表示，自從擔任議員以來都是自己畫，目前為此龍是最難畫的生肖，她希望能透過親筆題字、親筆設計及畫圖，將內心的祝福親手傳遞給大家，希望市民們能夠收到她滿滿的心意，每年的春聯索取度都很高，且老少咸宜、連小朋友都很喜歡，還有選民打趣說要集滿十二生肖。

國民黨議員柳采葳則推出寫著「好運龍來」字樣的直式春聯、小春聯及紅包袋，上面設計卡通龍的可愛模樣，柳采葳受訪表示，春聯特別請設計師設計，今年相當搶手，就連外縣市的民眾都致電到服務處想要索取，還特別在網路開了表單讓民眾填，再請辦公室同仁幫忙寄出。

民進黨議員許家蓓也推出「好運龍來」字樣的春聯，找年輕設計師設計，以手繪字體祝福民眾「好運龍來」；民進黨議員許淑華則是祝福大家「新年快樂」、「財源滾滾來」，春聯上除了有一隻氣勢磅礡的龍外，還附上自己比愛心的照片，希望透過春聯表達祝福的心意。

耿葳自己畫的春聯。（耿葳提供）

耿葳自己畫的春聯。（耿葳提供）

國民黨議員柳采葳推出寫著「好運龍來」春聯、小春聯及紅包袋。（柳采葳提供）

國民黨議員柳采葳推出寫著「好運龍來」春聯、小春聯及紅包袋。（柳采葳提供）

民進黨議員許淑華的春聯上，除了一隻氣勢磅礡的龍，還附上自己比愛心的照片。（許淑華提供）

民進黨議員許淑華的春聯上，除了一隻氣勢磅礡的龍，還附上自己比愛心的照片。（許淑華提供）

民進黨議員許家蓓推出「好運龍來」字樣的春聯，設計簡單大方。（許家蓓提供）

民進黨議員許家蓓推出「好運龍來」字樣的春聯，設計簡單大方。（許家蓓提供）

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