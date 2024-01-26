減少A1事故死亡人數未達標 蔣萬安要求今年降低5％

蔣萬安今主持道安會報。（記者甘孟霖攝）

2024/01/26 18:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕根據台北市交通大隊統計，台北市去年發生A1類交通事故（造成人員當場或二十四小時內死亡）死亡人數61人，較2022年減少1人，但未達到先前所設定的死亡數減少5%目標。台北市長蔣萬安今（26日）主持道路交通安全會報時表示，今年以死亡人數至少減少5%為目標。

蔣萬安今天主持北市府今年首次道安會報，會中交大指出，與其他5個直轄市比較，台北市A1事故的死亡人數為六都最低，今年61人死亡也較去年減少1人；受傷人數方面則減少976人。不過，雖然死傷人數呈現減少趨勢，但未達到先前所設定的死亡數減少5%目標。

交大指出，當中65歲以上長者32人為最大宗；從交通工具來看，則以機車的31人為最多、行人23人次之。以轄區來分，A1交通事故死亡數，以南港分局增加7人最多，北投分局增加5人次之。

南港分局指出，已針對事故發生逐案進行分析，往後編排防制事故勤務規劃，也會針對A1事故發生時段、地段，並將行車事故納入重點。北投分局表示，除針對A1事故分析外，也將與交通局配合研擬改善交通工程，找出可能演化成A1事故的熱時熱點，持續精進。

蔣萬安表示，配合中央政策以及台北市政府今年推動交通安全年，將來的目標是「交安不能等、區區動起來」，如突然出現交通事故數量攀升，或局處間橫向溝通需要府級協調，都應及時提出，他也提醒，今年1月已有5件A1事故，到元宵節前都是人流、車流高峰，各單位務必特別注意。

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