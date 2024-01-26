收賄夾帶違禁品 台北監獄2管理員判刑揭曉

法務部矯正署台北監獄。（資料照）

2024/01/26 20:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕法務部矯正署台北監獄去年2月驚傳收容人違規使用智慧型手機，桃園地檢署追查發現北監管理員李秉諭、黃勝章涉嫌與假釋出監許家維、受刑人黃冠潾勾結，夾帶菸酒及手機入監，李累計收賄50萬餘元，並依貪污治罪條例罪嫌起訴3人；桃園地方法院經過1年多審理，本案今下午宣判。

其中北監管理員李秉諭犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑2年，褫奪公權2年；緩刑5年，並應於本判決確定後年內，向公庫支付30萬元。另一管理員黃勝章犯貪污治罪條例對於主管事務圖利罪，共3罪，分處有期徒刑1年6月、1年4月、1年3月，各褫奪公權2年、1年6月、1年2月；應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應於本判決確定後2年內，向公庫支付20萬元。

至於黃冠潾、許家為為共同犯貪污治罪條例非公務員對公務員違背職務行為交付賄賂罪，黃冠潾處有期徒刑8月，褫奪公權1年；許家維處有期徒刑6月，褫奪公權1年。

判決指出，黃冠潾於2022年6月間，欲取得行動電話私用及菸酒等違禁物品在監內私下轉售牟利，由黃冠潾、許家維與李秉諭約定夾帶違禁物品給黃冠潾，再由依黃冠潾指示接續交付金錢予李秉諭，2022年6月至12月間，累計夾帶香菸80條、金門高粱酒10瓶、干邑白蘭地酒2瓶、三星手機2支、MP4為4台、小硬碟1個、藍芽耳機1副及若干數量記憶卡等小型3C產品，李秉諭因此獲得28萬餘元之報酬。

黃勝章則自2022年2月起為許兌、李冠臻、高振殷等3位受刑人夾帶違禁品，包含戰神牌高蛋白粉、MP5、記憶卡5張、識別證套、極細原子筆等。

四人於庭訊時皆坦承不諱，考量李秉諭、黃勝章均為初犯，且犯後態度良好，且配合兩年內各繳交30萬元及20萬元給公庫，故給予5年緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法