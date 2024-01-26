台北年貨大街開跑 食安官、消保官首日派隊稽查

消保官稽查年貨大街。（台北市法務局提供）

2024/01/26 19:04

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024台灣年味在台北活動今天（26日）開跑！為了讓消費者放心，台北市食安官、消保官帶隊稽查，查核結果無出現重大違法事宜。法務局建議，消費者在選購年節食品時，切記貨比三家，同時應仔細確認商家標示售價的計價單位，避免衍生消費爭議。

2024台灣年味在台北活動開跑，台北市食安官、消保官開幕首日帶隊稽查，針對迪化年貨大街之食品安全及商品標示等項目進行查核及輔導，共計稽查50家次，其中食品衛生輔導改善8家次，查核「包裝」食品標示46件，「散裝」食品標示181件，均符合食品安全衛生管理法之規定，法務局消保官針對商品價格標示共計輔導12家攤商，皆改善完畢。

台北市食安官李碧慧表示，讓民眾買得開心、吃得安心，衛生局食安官每日皆派員在年貨大街活動期間（自1月26日至2月8日止）加強稽查，為廣大市民的食品安全及衛生嚴格把關。台北市法務局建議，消費者在選購年節食品時，切記貨比三家，同時應仔細確認商家標示售價的計價單位，避免衍生消費爭議。

主任消保官楊麗萍提醒，依據台北市消費者保護自治條例第9條規定「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」經依同法第39條規定通知限期改正而屆期不改正者，得處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。提醒商家確實遵守，維護良好消費環境。

消保官和食安官稽查年貨。（台北市法務局提供）

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