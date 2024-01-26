蔡總統出席警署年終署務會報 允諾持續提升警察工作條件和環境

總統蔡英文26日出席「警政署113年第1次署務會報」，並在會中致詞慰勞全體警察同仁辛勞。（記者廖振輝攝）

2024/01/26 16:23

〔記者邱俊福／台北報導〕總統蔡英文今天在內政部長林右昌陪同下，參加警政署舉辦的年終署務會報，會前總統除頒發給各警察單位112年維護治安獎勵金，以及感謝警察在崗位上的付出與奉獻，也強調未來政府會持續努力提升警察的工作條件和環境。

蔡英文表示，回顧去年針對國人關切的各項治安議題，政府與警察一起努力持續推動精進作為，像是防制詐騙上，完成打詐五法的修法，加重詐欺罰則，透過推動打詐1.5方案，集結中央和地方政府與民間力量，加強識詐、堵詐、阻詐、懲詐的四個面向工作。

查緝槍枝犯罪方面，全國實施五波檢肅行動，也完成修法，將非法持有模擬槍械，加重刑責，並嚴懲幫派和組織犯罪者公然開槍可判刑7年以上。掃黑行動上，去年警政署實施9次行動專案，查緝幫派組織497個及不法所得超過6300萬元，在打擊毒品，去年刑事局也破獲近年來全國最大宗安非他命走私案，都是警察努力成果，而新的一年期許警政署積極落實各項任務，也要滾動調整治安策略，讓警察因應新型的犯罪手法。

這幾年，政府多管齊下希望給警察更大支持，包括提高警勤加級，調整超勤加班費的上限，增置幹部的職務，還有改善警察廳舍空間，也在去年啟動精進員警執勤安全方案2.0，來強化教育訓練以及充實警用個人裝備，未來也將持續努力提升警察的工作條件和環境。

總統蔡英文（左）26日出席「警政署113年第1次署務會報」，在會中致詞並頒發112年維護治安工作團體獎勵金給各縣市警察機關代表。（記者廖振輝攝）

總統蔡英文今天參加警政署舉辦的年終署務會報，會前總統頒發給各警察單位112年維護治安獎勵金，感謝在崗位上的付出和奉獻辛勞。（記者邱俊福攝）

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