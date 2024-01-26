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首頁　>　臺北市

徐巧芯前進立院國防外交委員會 鎖定軍人權益、裝配及採購

國民黨新科立委徐巧芯表示，國防外交委員會是她的第一志願，將優先關切軍人權益。（資料照，記者何玉華攝）

國民黨新科立委徐巧芯表示，國防外交委員會是她的第一志願，將優先關切軍人權益。（資料照，記者何玉華攝）

2024/01/26 15:49

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨新科立委徐巧芯把國防外交委員會列為第一志願，她表示，最優先關切的將是軍人權益，包括配備、薪資、福利等，而選前關切的潛艦國造等案件，也勢必繼續深究，並會有更多的新資料出來。

徐巧芯表示，進入國防外交委員會是第一志願，有很多的內線跟情報，讓她未來會質詢到很多重要議題，包括潛艦國造案等，都會繼續追究下去；尤其過去沒有言論免責權不能提的部分，未來在有免責權的國會殿堂質詢、問政，會有更多的內容跟資料出來。

徐巧芯強調，她最關切的首先是軍人權益；她不反對軍購，但花這麼多錢買武器，優先要關懷軍人現在的裝備、配備是否齊全，要優先從軍人的需求思考，例如止血繃帶、彈射椅，還有最近因為官兵在艦艇落水後才緊急採購的落水警報器等，都是早就該思考的，不能等出事才大規模的緊急採購。

此外，兵役恢復一年後，帶兵訓練的排長等基層幹部工作量是否會遽增、工作壓力是不是增加很多，這些都要考慮，尤其是在兩岸關係緊張，工作力提升的情況下，軍人的權益需要受到重視；台灣軍官很多、士兵很少，但在士兵薪水不高又少子化的情況下，能募到多少兵?

她提到也是募兵制的美國，不管是軍官還是士兵，都可以得到被尊重的地位；在國人越來越感受到兩岸關係緊張的情況下，軍人的權益會越來越受到重視，這也是她會優先關切的。

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