戴錫欽為新春揮毫請老師先練字 蔣萬安推出「福運龍來」春聯

台北市長蔣萬安26日出席「龍騰瑞台北．虎嘯迎春禧」甲辰迎新春聯揮毫大會。（記者方賓照攝）

2024/01/26 18:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府、台北市議會議長辦公室及中華民國書學會攜手舉辦「虎嘯迎春禧 龍騰瑞福田」甲辰迎新春聯揮毫暨免費贈送春聯活動，台北市議長戴錫欽為了此活動還請了老師「臨時抱佛腳」先練字，蔣萬安今年則推出「福運龍來」的春聯，取自台語「瓏來」的諧音，祝福好運來到，頗受市民歡迎，他也祝福市民朋友金龍年能平安順心、身體健康，且福運「龍」來、好運旺旺來。

蔣萬安在致詞時感謝戴錫欽以及中華民國書學會會長張炳煌共同舉辦有意義的活動，將好運和祝福傳達給所有市民，他也祝賀大家金龍年福運「龍」來、好運旺旺來。

戴錫欽表示，很久沒寫字，小學後就沒有練字，知道今天的活動，會跟很多國內的大師一起，特別是跟非常景仰的張炳煌，怕擔任開筆官表現不好，所以昨天特別請老師偷偷小練了一下、臨時抱佛腳，希望能夠順利達成使命。

媒體詢問，去年蔣萬安春聯有寫到「萬安」今年是否認為有爭議所以取消，戴錫欽指出，萬安這個名字本來就取的很好，本來就是吉祥字，中文的吉祥字非常多，不管是應景的龍年也好，或是相關的春節喜慶的字，可以選擇的春聯賀詞等有很多，一定會精益求精、做得更好，並符合大家的期待。

蔣萬安受訪表示，為迎接新年特別安排一場書法寫春聯的活動，邀請老師、議長以及文化局參加寫春聯的活動，至於他今年所推出的春聯是「福運龍來」，取自台語「瓏來」的諧音，就是好運都能來到，祝福所有市民朋友都能平安順心。

蔣萬安解釋，這次的設計就是透過正氣、福氣整個概念作自己的設計，還有整體風格構圖，目前蠻多市民朋友前來索取；至於是否今年特地不放萬安的字眼，蔣萬安說，其實每次都會跟書法老師及團隊一起討論，今年希望取自諧音，龍年好運瓏來，就是這樣很單純的想法。

蔣萬安致詞表示，馬上就要過新年，張炳煌會長所率領的中華民國書學會，過去曾在圓山飯店、教育部、國父紀念館舉辦書法揮毫，今天首次來到北市府舉辦，別具意義，書法不只傳承文學、美學，也包涵哲學的概念，藉由舉辦迎新年新春揮毫活動，也能將書法這樣的藝術文化傳承下去。

蔣萬安也指出，非常感謝今所有與會的貴賓、各位老師們能夠共襄盛舉，也希望能夠藉由新春揮毫寫吉祥話，把祝福帶給每一位市民朋友，在金龍年所有市民朋友都能平安順心、身體健康，且福運「龍」來、好運旺旺來。

台北市長蔣萬安26日出席「龍騰瑞台北．虎嘯迎春禧」甲辰迎新春聯揮毫大會，並寫下「龍」字。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安26日出席「龍騰瑞台北．虎嘯迎春禧」甲辰迎新春聯揮毫大會，並寫下「龍」字。（記者方賓照攝）

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