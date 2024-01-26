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中投、欣裕台156億元股權收歸國有確定 黨產會：納入促轉基金

國民黨持有的中投、欣裕台公司股權屬不當取得財產，最高行政法院昨判國民黨敗訴確定，156億元資產確定須移轉為國有。（資料照）

國民黨持有的中投、欣裕台公司股權屬不當取得財產，最高行政法院昨判國民黨敗訴確定，156億元資產確定須移轉為國有。（資料照）

2024/01/26 16:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕最高行政法院昨天駁回國民黨上訴，確認黨產會針對中投、欣裕台兩家國民黨營事業156億元股權收歸國有處分，全案確定，對此，黨產會今天發布新聞稿說，收歸國有後，將納入行政院促轉基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。

黨產會說，昨日最高行政法院駁回中國國民黨上訴，確認黨產會針對中投、欣裕台兩家國民黨營事業股權收歸國有處分並無違誤。

黨產會指出，本案緣於2016年黨產會所做，認定國民黨營中投、欣裕台兩家公司所有股權皆屬不當黨產，令收歸國有之處分。纏訟7年至今，欣見行政法院贊同黨產會對於事實的詳實調查及法律見解，將中投、欣裕台兩家公司所有股權判定為不當黨產，收歸國有。促成大法官釋字793號解釋所示，追討不當黨產以確立憲法所彰顯之自由民主憲政秩序價值。

黨產會說，期待其餘審理中之案件，也能回應全民對轉型正義工程之期待，匡正威權時期的不公不義，將威權政黨及其附隨組織不當取得之財產，早日歸還全民與原權利人。

黨產會說，收歸國有的財產將用於全民，不會變成任何政黨的私產，依促轉條例第7條將納入行政院促轉基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。

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