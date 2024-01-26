衛福部公布「三班護病比」、夜班獎勵 觀察期早達標可提前入法

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁。（資料照）

2024/01/26 17:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部今天（26日）公告護理師「三班護病比」各級醫院的標準，並提出護理師輪值夜班有獎勵金。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，如果立即入法，現在醫學中心大概要減少8%病房才合法，但只用新標準可以觀察成效，若多數醫院很快能達標，就能提早入法。

醫界對三班護病比目前決定初期採取獎勵措施表示肯定，因為根據歐洲研究最佳標準護病比為1：6，每增加照顧一名病人除工作量增加外，病人在30天內的死亡風險率增加7%，因此降低護病比對於民眾醫療照護品質是有幫助。

「但降低護病比，醫療機構勢必增加護理人員數及人事成本」，洪子仁說，從另外一個角度觀察，如果目前立即實施新的護病比，醫學中心大概要減少8%病房數量才能符合，如此一來，勢必影響病人等候床位時間，惡化醫療品質。

洪子仁說，先用新標準來觀察有多少醫院可以達標，如果絕大部分醫院都可以達標，就表示合理，可以提前入法；反之，如果非常困難，入法時程就要多考慮。

洪子仁提醒，對醫院的經營者而言，如果有足夠的護理人力可以符合新護病比，可以提高醫療品質當然樂見，但如何招募到足夠護理人力才是醫界目前最大的挑戰，而增加留任跟回任的護理人力是推動新護病比的關鍵，除了醫院應強化薪資待遇之外，盼政府也要多給獎勵措施，提高健保總額成長率到6%以上、保障健保點值到0.95以上，強化醫療機構經營韌性，這樣才能水到渠成。

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