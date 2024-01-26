「擴大沒收」禁擁非法財產合憲 通緝毒販確定要吐9287萬黑錢

憲法法庭26日宣示113年憲判字第1號判決。（記者吳政峰翻攝）

2024/01/26 15:58

〔記者吳政峰／台北報導〕黃偉凱（入獄）與紀怡慧（通緝）夫妻倆製造二級毒品安非他命並販售牟利，分被判刑17年、7年8月確定，當次販毒所得400萬元也被沒收，檢方另在兩人家中查扣9287萬元來源不明的現金，依毒品危害防制條例第19條「擴大利得沒收」條款聲請沒收獲准。逃亡中的紀怡慧主張該規定違反罪刑法定等原則，聲請釋憲，憲法法庭26日對此做成113年憲判字第1號判決，宣告合憲。

憲法法庭指出，毒品危害防制條例第19條第3項規定「有事實足以證明行為人所得支配財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」無涉罪刑法定原則、罪責原則及無罪推定原則。

憲法法庭說明，「其他違法行為」指刑事違法行為，所稱「有事實足以證明」，應由檢察官負舉證之責。法院綜合一切事證，經蓋然性權衡判斷，認定行為人所得支配犯罪所得以外之財物或財產上利益，有高度可能性是取自其他違法行為所得者，即為已足。

但憲法法庭強調，法院不得僅以被告無法說明或證明財物或財產上利益之合法來源，即認定屬其他違法行為所得；且應於訴訟中充分確保被告聲請調查證據及辯論的權利，以兼顧被告受法院公平審判權利的保障。就此而言，該規定未違反法律明確性原則、憲法第23條比例原則、憲法公平審判原則，也未侵害財產權、訴訟權。

至於中華民國104年12月30日修正公布並自105年7月1日施行之刑法第2條第2項規定：「沒收……，適用裁判時之法律。」憲法法庭認為，涉及擴大利得沒收部分，無涉罪刑法定原則，亦不違反法律不溯及既往及信賴保護原則。

黃偉凱、紀怡慧夫妻從網路上自學製作安毒方法，2017年起向藥商和藥房購買感冒藥水、藥錠等製毒原料，在透天厝煉製安非他命，駕駛瑪莎拉蒂名車外出販毒，與萬姓男子說好以每公斤40萬元、交易10公斤。橋頭地檢署2019年指揮警方查獲全案，搜索黃家兩處透天厝時，在密室夾層共查扣400萬元贓款和9287萬元現金。

最高法院2022年12月29日判決紀怡慧7年8月、黃偉凱17年徒刑確定，沒入犯罪所得400萬元。由於紀女、黃男無法舉證扣案9287萬元款項的合法來源，最高法院依2020年7月施行的毒品危害防制條例第19條第3項「有事實足以證明取自其他違法行為所得者」的擴大利得沒收新制規定，沒收9287萬元，全案確定。

判決確定後，紀怡慧拒到案執行被通緝，還聲請釋憲討錢，主張2019年被警方查獲，卻用2020年的新法沒收其財產，牴觸憲法的罪刑法定、不溯及既往、法律明確性及比例等原則，並侵害人民財產權。

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