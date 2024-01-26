籲國會龍頭要有6大能力 公督盟：立委不應公然違法亮票

公督盟今呼籲，國會議長人選應具備6大能力，包括誠信自律、中立公道、溝通協調、認真執行、用人清廉、以及外交領航。（公督盟提供）

2024/01/26 15:50

〔記者陳政宇／台北報導〕國會龍頭爭奪戰開打，政黨間的合縱連橫策略備受矚目。公民監督國會聯盟（公督盟）今（26）日呼籲，國會議長代表全國民意，擔負更多政治和社會責任，應具備6大能力，包括誠信自律、中立公道、溝通協調、認真執行、用人清廉、以及外交領航；公督盟並強調，國會議長選舉具有重要民主教育重大意義，不應公然違法亮票。

因應立法院正副院長改選在即，公督盟執行長張宏林、台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍、台灣教授協會會長陳俐甫、民間司法改革基金會政策部主任呂政諺等人今召開記者會，向各政黨提出改革建言。

張宏林表示，國會議長的職位非兒戲，應具備誠信自律、中立公道、溝通協調、認真執行、用人清廉、外交領航等6項條件。他呼籲，各黨立委回歸辯論院長人選是否適任，政黨應合作與投票，評估院長是否具備6大能力，做出對台灣人民有利的選擇。

張宏林談到，現行法規明定立法院正副院長不得兼任黨職，但在實務上，院長仍可運用議事技巧左右最終決議。公督盟主張，院長人選應承諾退出黨政協調的相關會議，不應涉入黨團運作，若未來有帶職參選發生，應主動辭去職務，向選民負責。

高茹萍說，公督盟所提6項能力是檢核院長人選的標準，立法院長應一屆比一屆進步，讓民主持續深化，在國會改革事項有所作為，接受公民監督。

陳俐甫認為，台灣並非一個正常國家，許多外交部在檯面上無法做的外交工作，必須交由國會來肩負，因此國會外交能為我國拓展出多少新的空間，就某種程度上決定台灣未來的前途，因此新任立法院正、副院長需嫻熟外交禮儀，避免在國際上遭人貽笑大方，並應思考在國會外交上如何結合民間的力量擴大合作。

「很遺憾，有政黨黨主席用黨意去綁架區域立委」，呂政諺直言，在未協商修法前，公然挑戰現行規定，過去立法院不是沒有亮票的行為發生，為了避免跑票，都要利用摺痕來技術性亮票，甚至還發生過總召守在票匭前檢查各委員投票意向，但從未見過事前要求全體黨籍立委亮票的情形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法